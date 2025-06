Sin autoridad moral

La patraña fue vergonzosa. La sentencia afirma: “La judicatura no puede pasar inadvertida la falta de atención y de diligencia de la representante del ente acusador”. El magistrado acusó a la Fiscalía de presentar una imputación falsa: “El ente acusador aseveró que el concierto para delinquir y las demás conductas acusadas a Hoyos Aristizábal se demostraron con la declaración del director del cuerpo técnico de investigación Danny Julián Quintana Torres, lo cual no es cierto”. Y por si lo anterior fuera poco: “El tribunal no advierte la participación de Hoyos Aristizábal en la pregonada organización delincuencial que con vocación de permanencia en el tiempo estuviera encaminada a cometer múltiples e indeterminados punibles, es decir, no se logró probar que Andrés Fernando Sepúlveda Ardila y el aquí acusado, en efecto, se hubieran concertado para acabar o atacar ilícitamente el proceso de paz que se llevaba en La Habana, Cuba, en el año 2014”. Todavía más aberrante fue esta revelación del fallo: las pruebas no permiten establecer la participación de Hoyos en las conductas investigadas, pues las posibles actividades ilícitas “se concretaron en una persona distinta al procesado”.