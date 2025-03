S.O.S | Carta a las senadoras Norma Hurtado y Lorena Ríos

Senadoras Hurtado y Ríos, les escribo con la esperanza de que, antes de votar por la reforma a la salud, se hayan sentado a observar con responsabilidad y detenimiento el resultado de los cambios implementados en el servicio de salud de los maestros del país. La situación del sistema de salud del magisterio no podría ser peor. Conseguir citas y medicamentos es toda una odisea, al punto de haber producido la muerte de varios pacientes, de acuerdo con datos dados por familiares de estos. ¿Quieren ustedes eso para todos los colombianos?

La reforma, que se pretende implementar en pleno año electoral, carece de un estudio de impacto fiscal serio y confiable. ¿Quién nos garantiza que esos billonarios recursos no serán utilizados para la reelección del Pacto Histórico?, ¿se volvieron ahora ustedes progresistas por conveniencia?

Senadoras, les pido que se pongan en el lugar de los millones de colombianos que dejaremos de recibir un servicio de salud digno por cuenta de una aventura ideológica y clientelista, que es lo que se plantea con este proyecto de reforma a la salud ¿Están dispuestas a arriesgar el bienestar de todo un país por cuenta de una reforma que no tiene aval fiscal ni un plan claro para su implementación?

Hace unos días, la senadora Hurtado criticaba duramente al primer mandatario de los colombianos, por decir que los niños heridos en Gaza debían ser trasladados a Colombia para ser atendidos. La crítica se centró en que la senadora advertía que la desconexión del presidente es tal, que no se ha dado cuenta de que se están cerrando decenas de unidades de obstetricia y neonatología, no pudiendo dar atención básica ni siquiera a cientos de niños colombianos que así lo requieren.

Senadora Hurtado, esta desconexión de la cabeza de Gobierno, aplica para este y para muchos otros temas. Usted lo sabe. Es por eso que usted hasta ahora ha sido una férrea defensora del derecho a la salud de los colombianos, por lo que me pregunto ¿quiere ahora usted pasar a la historia como una villana, que traicionó a sus electores, que traicionó al pueblo colombiano, permitiendo que miles puedan no recibir atención médica oportuna o incluso morir? ¿La consciencia le da para tanto?

Quiero, asimismo, manifestar a la senadora Ríos, que su responsabilidad con el país es histórica. La he oído mencionar en entrevistas que revisará este proyecto de ley, pues, incluso algunas agremiaciones del sector salud le han dicho que necesitan encontrar una salida. Pues definitivamente senadora, esta no es la salida. Lo es hacer un proyecto nuevo, justo. Pero esta versión es muy similar a la que usted votó para que fuera archivada. ¿Qué la está haciendo cambiar de opinión ahora?, ¿cree que sus electores no se van a dar cuenta?