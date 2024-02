SOS: sacaron al Ejército y dejaron pueblos en manos del ELN y gaitanistas

Hacía más de un mes que no aparecía el Ejército por el pueblo. Y cuando la población lanzó un grito de auxilio, tampoco atendieron las súplicas de inmediato. No tenían suficientes soldados en el área, se excusaron. Tiempo atrás existieron bases cercanas, pero este Gobierno las desmanteló. Pese a los aparentes obstáculos, prometieron que en 24 horas los mandaban.

No cumplieron. Demoraron cinco días en llegar.

“Nos sacaron de las casas y nos dijeron que desocupáramos. Que iban a darse bala con los otros, que ese territorio es de ellos y lo van a recuperar”, me cuenta un vecino en el albergue de Norosí que improvisó la alcaldía.

Los pocos policías se resguardaron en la estación. Debieron interpretar el papel de convidados de piedra que les asignó el Ejecutivo.“Respetamos el cese al fuego porque no atacamos a la fuerza pública”, alegaron los elenos con el aire de superioridad que otorga saberse intocables y poderosos.

Norosí, enclavado en las estribaciones de la serranía de San Lucas, fue feudo del ELN hasta que las ACG los expulsaron hace tres años. Desde diciembre pasado, van unos 25 asesinados y el temor general es que, si lo convierten en campo de batalla, el número crecerá. Y no sienten que en Bogotá preocupe su suerte.

Además de que tampoco reciben denuncias. Los problemas de cualquier tipo, me cuentan los vecinos, los resuelven rápido las AGC. “No hay ladrones ni riñas”, murmura un comerciante.

Y dar con los gaitanistas es sencillo, no se esconden. Sin militares a la vista, nadie los captura.

Aunque haya quienes crean que la mayoría acepta ceder institucionalidad a cambio de seguridad, escuché un sinnúmero de voces indignadas por el desprecio gubernamental. No entienden que saquen a los militares y los dejen en manos de las bandas criminales.

Si bien es cierto que el ELN y los gaitanistas siempre controlaron la serranía de San Lucas junto a las Farc, los pobladores necesitan sentir cerca el Ejército, así sea como mera tabla de salvación. Y pude comprobar que no es cierto que hayan desplegado soldados por el monte y los caminos, como alegan las cúpulas castrenses. En una semana en mototaxis, nunca vi un soldado. Incluso me desplacé con gaitanistas, que no tomaban precaución alguna, en mi frustrado intento en concertar una entrevista con los altos mandos.