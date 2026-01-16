Superman no necesita mediadores con Venezuela

Después de la ‘extracción’ de Maduro de Venezuela que asombró al mundo, Trump quedó aún más convencido de que es invencible. Una mezcla de Superman sin criptonita y de Batman, sin la compañía de Robin, porque no lo necesita.

Esa superioridad toma un nuevo brío después de que el Senado gringo rechazara un proyecto de resolución que obligaba a Trump a tener la aprobación del Congreso estadounidense para cualquier nueva acción militar en Venezuela. Lo que quiere decir que Diosdado Cabello y otros miembros del régimen madurista deben estar prevenidos, porque cualquier cosa les puede pasar. Mientras que Venezuela retorna apresuradamente a la plataforma de X, después de que Maduro la había bloqueado en 2024 “por incitar al odio, al fascismo y a la confrontación”.

La decisión del Senado estadounidese puede ser también un anuncio para los miembros de los grupos armados colombianos que están en Venezuela y que compiten otra vez por la “zona de paz” —no implementada— en la frontera colombovenezolana, tan “gentilmente” ofrecida por Maduro y aceptada rápidamente por Colombia.

Trump ha amenazado a Irán con nuevos bombardeos si no suspende la represión contra los manifestantes que protestan por las condiciones de vida y están hastiados del régimen. El hijo del derrocado shah, que ha vivido siempre fuera de su país, ofrece regresar para asumir la dirección del Estado: ciencia ficción. El hecho de que haya descontento interno por el gobierno no quiere decir que los 90 millones de iraníes hayan abandonado su apoyo a la Revolución islámica y que quieran volver al corrupto régimen de Mohammad Reza Pahlavi.

Igualmente, el mandatario norteamericano insiste en incorporar a Groenlandia a su territorio por la ‘razón o la fuerza’, como dice el lema del escudo de Chile. Muchas razones dan para ello, mientras que Dinamarca, dueña de la inmensa isla; Alemania, Francia, Suecia y Noruega han anunciado el envío de efectivos militares a Groenlandia. Naturalmente, también tienen intereses.

Igualmente, entre chiste y chanza, Trump ha dicho que Marco Rubio podría ser el presidente de Cuba, que atraviesa uno de los peores momentos en su progresiva decadencia. No hay que olvidar que antes de su independencia, muchos consideraban que Cuba podría constituirse en un estado más de los Estados Unidos. Por eso la bandera cubana denominada ‘de la estrella solitaria’ fue el reflejo del sentimiento de los que esperaban que se uniera a la bandera norteamericana como un estado más de la Unión.

De manera que Petro va a encontrar en Washington a un Trump, que se considera el dueño del mundo y que de ninguna manera necesita mediadores con Venezuela, ya que es él quien dicta los pasos que Delcy Rodríguez debe ir dando. De otra manera, “una segunda ola podría llegarle”.