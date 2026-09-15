Tasa de cambio: ¿un regalo para el bolsillo colombiano?

A menudo, los cambios estructurales en nuestra economía pasan desapercibidos hasta que impactan directamente en nuestro presupuesto diario. Colombia atraviesa una transformación notable en su costo de vida, impulsada en gran medida por la apreciación del peso frente al dólar. Aunque el país enfrentó presiones inflacionarias significativas durante el periodo anterior —marcadas por políticas de mercado laboral y ajustes salariales que, según críticos, lastraron la productividad—, hoy la realidad económica bajo la nueva administración presenta una cara distinta: el país se ha encarecido significativamente en términos de dólares.

Esta realidad se refleja con claridad en el índice Big Mac. Actualmente, Colombia se ubica como el cuarto país con el precio más alto para esta hamburguesa entre las economías analizadas, un contraste marcado frente a años anteriores, donde el país solía figurar en posiciones mucho más competitivas (hace cuatro años, por ejemplo, ocupaba el puesto 37). Este fenómeno de sobrevaloración del peso, estimado en cerca de un 28,7 % frente al dólar según The Economist, tiene efectos duales para los colombianos.

Por un lado, el aparato productivo nacional enfrenta una pérdida de competitividad. Para nuestros empresarios e industriales, competir contra productos importados se ha vuelto una tarea titánica; la brecha de costos favorece desproporcionadamente a los bienes del extranjero. A pesar de que los precios de ciertos productos importados deberían haber caído, la rigidez de nuestra estructura de costos internos —donde el producto nacional aún lucha por ganar eficiencia— ha impedido que esta deflación llegue plenamente al consumidor final.

Por otro lado, existe un beneficio inmediato para el ciudadano y el empresario que requiere insumos o maquinaria internacional. La apreciación del peso, que ha consolidado su tasa de cambio cerca de los $ 3.072 pesos por dólar, ha convertido al turismo internacional y a la modernización de capital en opciones mucho más asequibles. El patrimonio de los colombianos, cuando es medido en moneda extranjera, ha visto un incremento en valor adquisitivo que no se experimentaba desde hace más de una década.

Esta situación, que recuerda a periodos de fuerte revaluación como el de 2014, responde a una convergencia de factores:

Dinámica global: el dólar ha mostrado debilidad relativa frente a diversas monedas emergentes en los últimos meses. Ajustes del mercado de deuda: durante los últimos años, la necesidad de financiamiento del Estado obligó a emitir títulos de deuda con rendimientos históricamente altos, cercanos al 14 %. Esto atrajo flujos masivos de capital extranjero que, al convertir sus dólares a pesos para comprar estos títulos, presionaron la tasa de cambio a la baja. Expectativa política: tras la transición presidencial y la llegada de Abelardo De La Espriella al poder en agosto de 2026, los mercados han reaccionado con un renovado optimismo. La percepción de una mayor disciplina fiscal y un manejo más ortodoxo de la deuda soberana ha reducido el riesgo país, consolidando la confianza de los inversionistas internacionales en el peso.

Aunque la estabilidad del dólar por debajo de los $ 3.200 pesos ha sido una constante en los últimos meses, los mercados son volátiles por naturaleza. No hay garantía de que esta “bonanza cambiaria” perdure indefinidamente. Bajo las circunstancias actuales, la estrategia más prudente para cualquier patrimonio es la diversificación: no concentrar todos los activos en una sola moneda. El mercado nos ha dado una ventana de oportunidad única; aprovecharla para fortalecer el portafolio personal es la decisión más sensata ante la incertidumbre económica global.