Tribulaciones del centro político

Abundan las encuestas en las que se concluye que el centro es la opción política que prefiere una porción mayoritaria de los electores; la ventaja es tan amplia respecto a la izquierda y la derecha que lo normal sería que ganara los comicios. No suele ocurrir así. En el 2022 nos fue pésimo. Nos prometimos que, para la siguiente ronda, enmendaríamos los errores cometidos. ¿Será?

En los Estados Unidos, en noviembre pasado, se enfrentaron dos candidatos, que no solo profesan convicciones radicalmente diferentes, sino que, además, se negaron recíprocamente la autoridad moral para gobernar. Una polaridad tal hace imposible el debate civilizado y la posibilidad de acuerdos sobre temas esenciales. Asombra decirlo: ese país, cuna de la democracia moderna, ha dejado de ser el modelo que fue para el mundo desde fines del siglo XVIII.

Que haya muchas vertientes del pueblo, que se expresan en distintos momentos, y que los cuerpos de representación popular gozan de la misma jerarquía que el Presidente, es una noción que el nuestro no comparte. Supone que solo hacen parte del pueblo quienes por él votaron, sin tener en cuenta que la mayoría estuvo conformada por quienes lo hicieron por su adversario o en blanco . Así las cosas, el pueblo termina siendo el conjunto de los amigos, no el de los ciudadanos. Es una diferencia sustancial.

No le gusta el modelo económico. Cualquier movimiento de los precios de bienes y servicios que, en su opinión, no sea justo, genera su airada reacción. “Estamos dominados por la codicia inherente al capitalismo”, dice. Entiende la dinámica económica como un juego de suma cero: si alguien gana es porque alguien pierde y el rico se apodera de lo que pertenece al pobre. No vislumbra que la riqueza puede aumentar en beneficio de todos.