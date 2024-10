Para consolarme por haber arribado a la “ancianidad” (detesto la expresión “adulto mayor”), Luis F. y Luz E. me regalan la “Historia de la Guerra del Peloponeso”, de Tucídides. Sabían de mi interés por esa obra, y tal vez de mi reticencia a pedirle a M. los denarios para adquirir los cuatro tomos de la estupenda edición de Gredos.

Muchas son las evidencias de la importancia que en nuestra época se le concede al eminente historiador ateniense. Menciono una que me impresiona. W. H. Auden, ilustre poeta inglés del siglo pasado, en un poema destinado a lamentar el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, anotaba que sus contemporáneos no lo habían leído con atención. Una manera de indicar su pertinencia para entender las dinámicas que conducen a la guerra, y, por implicación, las estrategias adecuadas para preservar la paz en medio de los inevitables conflictos. (En contra de lo que creen algunos, la paz no es la armonía social plena, que es una utopía, sino la ausencia de confrontación armada).