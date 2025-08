Un fallo escrito a cuatro pies

Pero Uribe no es un procesado normal, es el jefe de la oposición, y la consigna del gobierno de extrema izquierda de Petro, y de quienes militan en esa ideología como la señora jueza, es encerrarlo; o sea, neutralizarlo políticamente. Eso explica el sentido de un fallo de 1.114 páginas carentes de pruebas, que fue escrito no digamos a cuatro manos, sino a cuatro pies, y en el que se vulneraron derechos y garantías procesales y, por supuesto, la desproporción de la sanción, incluyendo privación inmediata de la libertad.

Decía Kant: “La religión, por su santidad, y la justicia, por su majestad, buscan a menudo eximirse de la crítica, y por esa razón se vuelven sospechosas”. Yo soy católico y respeto a la Iglesia, pero eso no me inhibe de pedir el mayor castigo posible para los curas pederastas. Al contrario, mi fe en Dios me impele a ser más crítico frente a aquellos que mancillan su Iglesia. Por eso, en este caso en que los hechos, no las conjeturas, confirman el abuso de la jueza, no vale la máxima de “la justicia se respeta”, cuando se intenta poner en evidencia el proceder malicioso de la jueza.