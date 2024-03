Un verdadero crimen ambiental

Sin embargo, el no explotar ni explorar petróleo y gas, así como desarrollar una política en materia de hidrocarburos que espanta la inversión, es quizá lo peor que se le puede hacer al ambiente. Entre 2019 y 2024, Ecopetrol alcanzará una inversión superior a 3,6 billones de pesos, lo cual es posible gracias a los ingresos que reporta por cuenta de los hidrocarburos.

Escribo esta columna rodeada de verde, de árboles y ríos. Cantos de aves de distintas especies, azulejos, limoneros, cardenales, toches, garzas morenas, blancas y amarillas, siendo estas últimas mis preferidas no solo por su hermosura, sino también por los sonidos que emiten a su paso. El agua de los ríos es completamente cristalina, en algunos lugares incluso con tonalidades azules gracias a su pureza.

Me encuentro en una zona en la que hay presencia de varios pozos petroleros. Suena increíble, pero es gracias a estos pozos que puede existir toda esta naturaleza, tal como se contempla. Las inversiones que ha hecho Ecopetrol en el área ambiental no solo mitigan el impacto de sus actividades, sino que hacen que el turismo sea uno de los atractivos de la región.

¿Por qué para algunos sectores, mal llamados ambientalistas, es tan difícil entender esto? Quizá sea porque no conocen la realidad de los territorios y su necesidad de recursos. Para adaptarnos y mitigar el cambio climático se necesitan recursos, al igual que para preservar el medio ambiente.

Sin recursos no es posible efectuar la tan anhelada transición energética. El no permitir que se explore ni se explote petrolero es garantía de que no tendremos una transición energética deseable.