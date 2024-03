Una mala idea

Al ganar la presidencia, lo razonable es dar al nuevo mandatario la posibilidad de promover sus ideas, de ahí la famosa luna de miel de la primera legislatura en el Congreso. También cada torero llega con su cuadrilla y el presidente optó porque la totalidad de sus ministros fueran admiradores de izquierda, pero es posible en lo corrido del Gobierno que no hayan logrado un apoyo de alguien que no voto por él.

Cuando hablo de la capacidad de hacer política, no me refiero a endulzar votos en el Congreso, al menudeo, sino a construir consensos. La inocencia de creer en las voces aduladoras del Congreso y la corte palaciega, llevaron al Gobierno a embarcarse en una aventura que salió mal. El ejercicio de hacer aprobar en primera vuelta las reformas sociales a la brava, obligó al Gobierno a abandonar su intención de renovar las costumbres políticas.

Y es en varios frentes, la incapacidad para el consenso llevó a una calamitosa derrota en elecciones regionales sin antecedentes para un partido de Gobierno. Si no se replantea el estilo del Gobierno, el riesgo no es solo que su partido no se quede cuatro años más en el poder, sino que la izquierda no vuelva a ser competitiva por un buen tiempo.