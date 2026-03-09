Simón Gaviria, arquitecto del triunfo del Partido Liberal en las elecciones del 8 de marzo

En medio de toda la tormenta que generaron los resultados de las elecciones legislativas del 8 de marzo, el Partido Liberal mantuvo el número de curules en el Congreso de la República.

El liberalismo es de las pocas colectividades que se salvó del naufragio que se presentó por cuenta del preconteo que afectó a varios partidos.

Desde esta colectividad aseguraron que todo se debe al trabajo que hizo Simón Gaviria para confeccionar las listas al Senado y a la Cámara de Representantes, trabajo que fue apoyado por César Gaviria, director del liberalismo.

Aunque algunos perdieron y otros sumaron, el Partido Liberal logró mantener el número de curules en las dos corporaciones y será una colectividad clave en la toma de decisiones.

“Es nuestro momento de gobernar”: Paloma Valencia exalta a sus compañeros tras ganar la Gran Consulta

Simón Gaviria y César Gaviria recorrieron el país consultando a sus bases cada uno de los nombres que integrarían la lista al Senado y a la Cámara de Representantes. Simón revisó cada aval para determinar la viabilidad de las aspiraciones políticas y así competir en las elecciones que resultaron bastante reñidas.

En total, los liberales obtuvieron 13 curules en el Senado y 29 en la Cámara de Representantes, un número importante que convierte a la colectividad en un referente para los debates que se darán después del 20 de julio de 2026.

Expresidente César Gaviria Foto: JUAN CARLOS SIERRA

Doce de los 13 senadores que fueron elegidos son nuevos en esa corporación. Simón eligió algunos candidatos que estuvieran lejos de los extremos y buscó líderes de las regiones que tuvieran un respaldo electoral. Sin embargo, hubo algunas apuestas como Gersson Vargas Valdeleon, un creador de contenido más conocido como el Señor Biter, quien obtuvo la tercera votación más alta en la lista liberal con más de 120.000 votos. Ese resultado generó sorpresa porque es la primera vez que esta persona hace política.

Angélica Lozano se ‘quemó’ y su baja votación no le permitirá repetir curul en el Senado

El Partido Liberal se ubicó en el tercer lugar de los resultados en el Senado y en la Cámara logró consolidarse como la fuerza política mayoritaria. Simón Gaviria, según congresistas electos, fue el arquitecto de una lista que logró conservarse pese a las grandes tempestades ocasionadas por los resultados del Pacto Histórico y el Centro Democrático.

“Mientras que se calman los fuertes vientos que dejaron las elecciones, los liberales adelantarán la próxima semana varias reuniones con diferentes colectividades para decidir a qué candidato presidencial apoyar en primera vuelta”, dijo un dirigente de esta colectividad.

Desaparece Comunes, el partido de los exguerrilleros de las Farc: Sandra Ramírez perdió

Aunque los rojos le apostaban a obtener 14 curules en el Senado, el resultado fue recibido con agrado porque continúan con una amplia representación política y serán clave para las elecciones presidenciales que se harán, en primera vuelta, el 31 de mayo.