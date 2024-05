Va de retro, Petro

Los populistas de hoy suelen ser más sutiles que los generales de antaño: no encarcelan a sus opositores, pero los espían; no imponen mordazas a la prensa, aunque la desacreditan y no cierran los tribunales cuya legitimidad intentan menoscabar. Se asemejan a aquellos generales de tiempos idos en su preocupación por demostrar que ellos son los “verdaderos” representantes del pueblo, al que convocan a las calles para que decida lo que quiera.