Verdades y mentiras en el gobierno del cambio

Ojalá que quienes votaron por la esperanza del cambio también traten de entender a quienes no miran con la misma devoción al presidente de los colombianos y mantienen cierta prevención al momento de recibir los anuncios de cada reforma que pretende hacer. Yo me incluyo en esta franja de la sociedad y lo hago por los antecedentes del mandatario, no propiamente de los relacionados con su actividad delincuencial cuando era parte del movimiento M-19, sino por los relacionados con sus décadas en la vida pública, especialmente en los años como senador y como alcalde de la Bogotá Humana, los cuales me generan muchas preocupaciones.