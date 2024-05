Violación de topes y sustitución de la Constitución

Durante la campaña presidencial, Gustavo Petro se comprometió a no reformar la Constitución. Ya en el Gobierno, rota la coalición con otros partidos, propuso una asamblea constituyente, para superar la ausencia de mayorías en el Congreso y lograr las reformas propuestas. Más tarde, sugirió acudir al constituyente primario, a cabildos abiertos e indígenas. Luego, mencionó la posibilidad de un referendo constitucional para los temas más importantes. Finalmente, intenta lograr acuerdos “vinculantes” con la insurgencia.

Divaga el presidente. En forma incoherente sostiene que la Constitución dice lo que se necesita, pero no se logra aplicar. Exalta al pueblo constituyente a pronunciarse permanentemente en las calles. Evoca intimidante el mal llamado estallido social. Alega las mayorías que lo eligieron como justo título para ejecutar el cambio.

El Consejo Nacional Electoral avanza en la investigación de los topes de financiación de la campaña presidencial, por gastos no reportados y violación de los límites. En caso de demostrarse la violación mayúscula de los topes, perderían el cargo presidente y vicepresidente.

No olvide presidente que el Congreso decide y el Gobierno ejecuta, no a la inversa. Si bien ganó las elecciones por escasos 711.575 votos, tan solo un 3,13% de diferencia, el Congreso obtuvo una votación de más de 18 millones, que representan proporcionalmente las distintas tendencias, sin que el Gobierno tenga las mayorías. En otros términos, los anhelos presidenciales no se imponen sin las decisiones parlamentarias.