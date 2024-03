Vulnerables

Y es que la vulnerabilidad no puede ser vista como debilidad, como algo “flojo” que nos daña y nos hace lucir mal. A los seres humanos no nos gusta vernos débiles, sin embargo es sorprendente encontrar a muchos hombres y mujeres que no se dan derecho a estar tristes. Sentir, llorar, reír, aprender es parte del crecimiento y de la sabiduría de los años.

La clave no está solo en criticarnos y llevarnos a niveles de exigencia imposibles, tampoco solo de entender las debilidades que tenemos, es más bien aprender cómo autogestionarnos, trabajar más profundamente para saber qué nos afecta como personas, manejarlo, y ser líderes de nuestro propio destino. No podemos tampoco asumir la victimización pensando que los demás tienen la culpa de todas las cosas que nos pasan, asumir la propia responsabilidad sobre nuestras acciones o falta de acción es vital.

De otro lado, cuidar el cuerpo es algo que suena repetido, pero muchos no lo hacen. Todavía veo a muchos que no practican deporte, comen mal, quizás con una vida sedentaria y una agenda interminable donde no saben cómo alimentarse y no le dan la importancia al sueño que requiere. Me han dicho “no necesito dormir mucho” la verdad es que todos necesitamos del sueño, si nos consideramos mortales. El sueño es como una dosis de energía que nos permite sentirnos mejor y más productivos. Siete horas en promedio diarias.