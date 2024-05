¿Y en dónde está la ciudadanía?

La niñera Marelbys dijo que creía en la maleta había 150 millones de pesos, mientras que la actual directora del Departamento Administrativo de Presidencia manifestó que se trataban de siete mil dólares. Hasta ahora no ha podido establecerse con certeza cuánto dinero había dentro del equipaje de mano de Laura Sarabia, pero lo que sí sabemos es que pesaba tanto que el policía encargado de trasladarla tuvo que hacer bastante fuerza y usar sus dos manos para poderla levantar. ¿Pesan tanto siete mil dólares?, ¿vale la pena hacer un interrogatorio ilegal a una señora indefensa por esta suma?

La cantidad de dinero que se utilizó para la elección presidencial fue desbordada. En Barranquilla, tierra del ahora acólito del papa Francisco, Armando Benedetti, a la gente le pagaban incluso el Uber para asistir al puesto de votación y hacer “efectivo” su derecho al sufragio. Luego, en unos audios publicados en la Revista Semana , nos enteramos de que Benedetti consiguió 15 mil millones de pesos para la campaña presidencial, dineros que claramente no fueron reportados en la contabilidad de la misma.

Sin embargo, y a pesar de todo, a estas alturas, los escándalos del gobierno Petro no deben sorprendernos. Lo que realmente debe preocuparnos es de lo que no nos enteramos y de que no se está haciendo una veeduría seria ni una vigilancia estricta por parte de la ciudadanía de los recursos públicos. Nos hemos enterado de la corrupción de familiares y funcionarios del Presidente por su propia boca, pero, ¿dónde está la ciudadanía para hacer control eficaz contra la corrupción?