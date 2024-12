Otros que aprovechan de esta desgracia para el mundo son los corruptos ya que ante la necesidad de actuar eficientemente en contra del problema tan grande que tenemos se aprovechan y terminan haciendo contratos con sobrecostos, compran comida dañada para mercados a precio de absurdos, se inventan asesorías insulsas etc., Definitivamente para los dañados no hay tema que valga para hacer sus fechorías. Gran parte del problema de la falta de hospitales y de unidades de cuidados intensivos en el país ha sido el manejo politiquero y deshonesto con el que se ha venido manejando el sector de la salud, para la muestra Cundinamarca: durante los últimos gobiernos la salud solo ha servido para devolver favores políticos y hoy en día siendo el cuarto departamento del país por habitantes y estructura económica, en infraestructura hospitalaria y de ‘ucis‘ está en los últimos lugares.

Las entidades financieras también tienen su parte: el gobierno hace grandes esfuerzos para conseguir recursos y como lo he dicho anteriormente, los bancos de primer piso no han sido lo suficientemente diligentes en entregar los recursos a quien verdaderamente los necesitan; hay anécdotas hasta risibles acerca de esto. Acá hay culpa de parte y parte. Por un lado, el gobierno no ha logrado entregar los recursos directamente, sin intermediarios, y por otra, los bancos deben dimensionar el problema en el que estamos.

No quiero dejar de hablar sobre los lideres de izquierda. Ellos saben que la única manera para acceder al poder en Colombia y gobernar es generando caos y confusión. Muchos de ellos se han propuesto contradecir todas y cada una de las decisiones del gobierno independiente de que estas sean buenas, malas o necesarias. Todas las propuestas de esta izquierda tienen un tinte bastante populista y oportunista, que son imposibles de cumplir bien sea por temas presupuestales o porque perjudican de manera grave al sector productivo y atentan contra el empleo y el futuro de la economía. Es más, tienen tan clara la estrategia que son capaces de ir en contra de la población con tal de obtener réditos políticos.