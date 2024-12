Una de las cosas que descubriremos es que el teletrabajo pasará de mito a realidad. Por una parte las empresas, especialmente las colombianas, van a darse cuenta que la hora silla de los empleados no son lo más importante, y que el teletrabajo es viable no sólo en términos de productividad laboral, sino que además es una herramienta fundamental para ahorrar costos, que ya no va ser necesario tener un edificio completo con oficinas para ver llegar y luego irse a los empleados, sino que tal vez basta con la mitad de esos espacios físicos, lo que al final del día disminuye los onerosos costos fijos como : arriendo, mobiliario, seguridad y mantenimiento.

En el mundo entero es común que solo haya que asistir a la oficina dos o tres días de la semana, ahora en Colombia, esto se convertirá en algo frecuente porque los empleados lo pedirán y los empleadores encontrarán que es una manera de disminuir costos.

En la medida que las personas se queden en casa más días necesitarán mucha mejor infraestructura y servicios cerca a su vivienda. Seguramente veremos que las economías de los barrios florecerán conforme las personas vayan a trabajar un rato en un café, tengan más tiempo para ir al gimnasio, usen los parques, y eviten desplazamientos largos poco productivos en términos de trabajo o uso del tiempo libre. Demandarán nuevos servicios.

Más oficina en casa significa menor desplazamiento y uso de los sistemas de transporte masivo, menor uso del auto particular, y por ende menos congestión y contaminación. Esto es bueno ya que por temor al virus existirá preferencia por el transporte individual antes que por el público, de tal forma que para evitar más presiones en el tráfico es necesario que se impulse el trabajo desde casa. La gente en común encontrará que trabajar desde la casa abre importantes posibilidades de calidad de vida, de compartir con la familia, y de usar mejor el tiempo libre, inclusive de ahorrar dinero y eliminar fatigosos viajes en medio del trancón o la incomodidad del transporte masivo en la hora pico.

Esos cambios en el consumo y en las relaciones económicas también van a traer retos como: repensar las ciudades, redimensionar los sistemas de transporte, ampliar la infraestructura de conectividad (léase 5G), incluso la oferta habitacional, porque en el mediano plazo las personas van a preferir espacios más amplios y confortables conforme permanecen más tiempo en él, y no simples lugares para llegar a dormir.

Con hábitos nuevos de consumo y relaciones económicas diferentes es lógico que también exista una reconfiguración de la localización de la población. Hasta el momento las oportunidades laborales se concentran en las grandes ciudades lo que ha generado migración interna, pero ahora que el trabajo se puede buscar y ejercer a través de internet, es altamente probable que ese fenómeno se estanque y que veamos como cada vez más personas viven y ejercen sus actividades laborales desde lugares diferentes a las urbes tradicionales. De hecho, es común que varias personas ahora estén pensando en trasladarse un tiempo a otro lugar mientras pasa el coronavirus, pues se han dado cuenta que lo que hacen en su casa citadina igualmente lo pueden hacer en otro lugar distanciados de la ciudad.

Hay actividades como las industriales que requieren de una cadena de producción instalada en un mismo lugar, pero eso no significa que no sea un sector que puede pasar varias de sus actividades a la forma de trabajo en casa. En la industria de la confección las actividades se hacen usando satélites y luego se junta todo en un mismo lugar, ese esquema es replicable en varios sectores o parte de los procesos industriales. Con toda seguridad lo que veremos es que tanto empresas como empleados están descubriendo que el trabajo desde casa tiene importantes ventajas.