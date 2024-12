Empresarios: ¿Cómo responder al aislamiento?

En especial todos aquellos gastos que no son prioritarios, como compras de papelería, insumos, publicidad, gastos de representación, entre otros. Importante seleccionar bien el tipo de recortes, por ejemplo, no podemos hacerlo en asesorías de capacitación en temas virtuales o en miembros de junta directiva, ahora más que nunca, necesitamos que ellos nos ayuden a pensar, no podemos estar supeditados al pensamiento de una sola persona.