Abrirse paso en el mundo de los negocios no es tarea fácil, particularmente cuando se tiene una amplia gama de oferta que a veces pareciese acaparar todo el mercado disponible. Sin embargo, debe reconocerse que identificar oportunidades en la demanda es toda una tarea de planeación y proyección organizacional que ha llevado al éxito a empresas emblemáticas de reconocimiento mundial.

De hecho, son varias marcas que a nivel mundial han generado valor a partir de una exploración profunda de su demanda y de las alternativas que tiene disponible para atenderla. Una constante reinvención parece ser la clave para que una empresa aumente su valor, especialmente en un medio en el que las tendencias se mantienen en constante cambio y la búsqueda de oportunidades surge de una demanda altamente volátil.

En el más reciente informe realizado por BrandZ sobre las 100 marcas más valiosas a nivel mundial, Amazon alcanzó por primera vez la primera posición, destronando a gigantes como Google y Apple que siempre se disputaron el primer lugar años atrás. Lo interesante de este ranking en particular es que se tiene en cuenta la opinión de los consumidores, por lo que la medición en términos de valor no se ciñe estrictamente a términos financieros.

Todo parece indicar que la constante preocupación de Jeff Bezos, fundador de Amazon, por las necesidades y solicitudes de sus clientes rindió frutos. Definitivamente es una compañía a la que vale la pena destacarle la particularidad de su expansión comercial a través del internet, siendo capaz de vender no solo productos sino también una experiencia única para el cliente.

A esta le siguen gigantes como Apple, Google, Microsoft, Visa, Facebook y Alibaba. El 80 % del top 10 está conformado por empresas de Estados Unidos y el 20 % restante son chinas. El poderío tecnológico está concentrado, indiscutiblemente, en las dos potencias comerciales más importantes del mundo, siendo dominado en una importante cuantía por los norteamericanos al crear ecosistemas masivos que combinan no solo una experiencia en línea, sino también entregas rápidas y pagos virtuales.

No obstante, la penetración de los productos y servicios chinos viene haciendo de las suyas y es algo que no debe pasarse por alto. Este ranking cada vez le da la bienvenida a más y más marcas asiáticas como Didi Chuxing, una plataforma para compartir automóviles, Meituan un proveedor de servicios y hasta a Xiaomi que viene presionando fuertemente en el mercado de los smartphones.

No obstante, la necesidad de varias marcas a nivel mundial implica también un reconocimiento por su responsabilidad social, empresarial y hasta por la logística con la que maneja toda su cadena de suministro. Las marcas buscan anclarse a los contextos culturales que van fluctuando en la demanda con el pasar del tiempo, y actualmente es indiscutible la importancia que han tomado temas como el medioambiente o hasta la filantropía para las marcas más valiosas del mundo.

Por ahora, el ranking revela a Instagram y Netflix como las compañías que más lograron aumentar su valor de marca. La primera con un crecimiento del 95 % alcanzando los US$ 28.205 millones; y la segunda un 65 % con un valor de US$ 34.290 millones. Por su parte, Amazon creció en un 52 % alcanzando la millonaria cifra de US$ 315.500 millones.

Aunque a nivel sectorial, si bien el sector tecnológico tuvo una fuerte demanda, fue el sector de lujo el que superó al resto de las categorías con un aumento de valor del 29 %. A este le siguieron las ventas al por menor con un 25 % y los seguros con un 15 %. No obstante, si se suman los valores de las 100 marcas de los diferentes sectores, la suma alcanza los US $ 4,7 billones; es decir, casi 1/4 del PIB de Estados Unidos.

Por otro lado, existen otras tantas empresas que han perdido valor y no es raro que las más impactadas sean en su mayoría empresas tecnológicas por la guerra arancelaria entre China y Estados Unidos que, aparte, tiene en jaque las proyecciones de crecimiento mundiales para este año.

Así, según Bloomberg, algunas de las empresas que más han caído en capitalización bursátil son Qualcomm, Nvidia y Micron. De hecho, el fabricante de procesadores Qualcomm fue la firma que más perdió valor en el mercado durante los meses pasados con una descapitalización cercana al 22,8 %, y el efecto Huawei no es ajeno a este contexto.

Parte del éxito de este tipo de compañías es que se forman como marcas disruptivas que no solo satisfacen, sino que logran anticipar las necesidades de sus clientes o hasta redefinir las expectativas de estos en un marco en el que tengan la capacidad de satisfacerlas. Como se ha visto, por ejemplo, gran parte del top 10 usa la tecnología para ampliar su escala y diversificar aún más la oferta.

Asimismo, casi todas estas 100 empresas listadas en el ranking han logrado una experiencia de marca mucho más individualizada. Queda demostrado que evolucionar en una dirección que le lleve a una mejor y mayor cercanía con los clientes hace la diferencia, siempre teniendo un equilibrio adecuado entre el pensamiento de corto plazo y el de largo plazo.