Vemos a los demás como se envejecen y creemos que solo les pasa a ellos. Se vuelve un poco inaudito tener arrugas y se piensa en ser perenne aun en las fotos filtradas de las redes sociales. Las almas no tienen edad, las almas vibran al son que quieren.

Pero el cuerpo puede cambiar y lo que los campesinos ven con sus arrugas adobadas por el sol y el viento del trabajo son un pecado para los humanos de una vida citadina. ¿Por que pareciera un pecado volverse viejo?

En las organizaciones los más grandes empiezan a ser apartados de algunos grupos e invitaciones. Lo más duro es que después de los 40 muchas empresas no quieren contratar gente. El mundo no puede llenarse todavía de millenials en el poder por que no están listos.

Los mayores son bastante distanciados en nuestro país. Es como si fuera pecado cumplir años. Un paseo dominical de un adulto mayor solo o un café con un buen libro son absolutamente exóticos en nuestras calles. No es bien visto un “viejito” solo!

Aquí se premia la juventud. La belleza que al final se acaba fácil. Cuando los años pasan queremos esconderlos y creo que a veces vale más la pena tener más años para soltar tanto desasosiego que nos produce una vida que muchas veces no es ni propia.