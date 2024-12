Pero poco a poco nos hemos ido acostumbrando. Cuáles son las cosas que desde el teletrabajo he observado que estamos navegando con más conciencia desde que ya esto se volvió una realidad.

Remotamente líder

1- La imagen sigue siendo importante. Reuniones a través del teléfono o de plataformas de audio como Skype se están volviendo visuales por obligación. ¿Han notado el cambio de lo que ves al otro lado de la pantalla del computador? Los primeros días parecía que no importaba mucho verse “casual” pero poco a poco cada personaje empieza a mejorar su atuendo (no se si solo de la cintura para arriba) algunos/algunas se peinan más, se maquillan e inclusive usan cosas para verse mejor. El tema de la barba y el pelo bien corto de los hombres terminan siendo una tendencia simpática. Estamos evolucionando en el confinamiento y los códigos ya están exigiendo cierta estandarización. Hace poco hice unas entrevistas y yo que soy bastante informal y simple estaba en mi look de entrenar. Vergüenza total cuando al frente encontré muy elaborados a mis interlocutores, cada día se sigue aprendiendo. Los códigos nuevos empiezan a volverse parte de la cultura.

2- La sobredosis de información noticiosa parece incrementar, pero ya hay más filtro en el uso de esta información. A veces es absolutamente tóxico e ineficiente estar pegado a lo que digan las redes y los medios. Sigue habiendo sobre dosis de noticias. Hay que entender cómo usarlas mejor.

3. La sobre dosis de historias en redes mostrando momentos perfectos de una situación poco perfecta e incontrolable. Todavía veo a muchos en eso. Gran creatividad mostrar semejante situación tan dura como un momento voluntario de felicidad. Igual me parece bien seguir observando lo que los humanos queremos mostrar y el proceso de adaptación que vamos teniendo.

Las grandes ventajas y la evolución del tema está en cosas como estas

A abrir los ojos