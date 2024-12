Yo, que he intentado hacer yoga sin éxito, he descubierto que caminar un sendero y dejar que la mente fantasee con las historias que narran los guías es un estímulo poderoso para la creatividad, además de convertirse en un escape perfecto a la monotonía.

Hacer turismo de naturaleza es un regalo que suelo darme de manera frecuente. Es la oportunidad para soltar el polo a tierra, dejar el corre corre del día a día y adentrarse en un espacio que posibilita la búsqueda de lo esencial. He conocido a muchas personas que comparten esta vivencia; ellas, al igual que yo, empiezan a hacer del turismo de naturaleza una práctica habitual en sus vidas y terminan por convertirse en cazadores de tesoros naturales, tan comunes en un país biodiverso como el nuestro.

Fotografía: https://caqueta.travel/es/slide/rio-sarabando-en-el-horeb

A las doce del medio día tiene lugar en el Horeb un ritual único en su tipo, que conduce a muchos de sus visitantes a un llanto de alegría, a otro tanto a superar sus miedos y a todos los que se permiten vivir la experiencia a la reflexión sobre nuestro lugar en la tierra.

Este es el único momento del recorrido en el que Guillermo no permite el uso de cámaras o dispositivos móviles pues, como él señala, la experiencia solo puede registrarse en el disco duro de la mente y el corazón.

Este fin de semana fue mi quinta visita al Horeb y no dejó de sorprenderme el esmero de su guía para encontrar parajes nuevos y rutas inexploradas que logren fascinar a un visitante asiduo como yo.

Para aquellos que trabajamos en el sector de turismo de naturaleza, el Horeb es un caso de estudio que vale la pena analizar y del cual pueden extraerse valiosas lecciones para nuestro quehacer.

Y es que, si bien el visitante disfruta del “oro verde” caqueteño durante toda la jornada, el éxito de esta experiencia no solo radica en la exuberancia de la naturaleza, también en la capacidad de Guillermo para entender los gustos de los visitantes, leer su estado de ánimo y mezclarlo con sus historias de fantasía. Al final del día, cuando el cielo caqueteño se torna de un naranja intenso, todos los que compartimos el día en el Horeb nos sentimos distintos.

También le puede interesar: Colombia Nature Travel Mart terminó con negocios por US$5,4 millones

Me gusta ir a Caquetá porque, más allá del disfrute que da el verde intenso de la selva, siempre me encuentro con personas que tienen historias increíbles para contar, que a través de su narrativa me llevan a cuestionarme sobre mi responsabilidad en el cuidado y la preservación de este bello territorio.

Quiero que este verde perdure por siempre y quiero que lo que he vivido aquí sea vivido por muchas personas más. En estos días en los que el discurso de la conservación es común en las charlas de pasillo, los debates ciudadanos e incluso los cursos políticos, la mejor manera de conservar nuestro oro verde es viviéndolo y hablando bien de él para que otros se animen a conocerlo y protegerlo. Nos vemos pronto por acá.

¡Hasta el próximo jueves!

Lea también: ‘Colombia Riqueza Natural’ premiará a mejores proyectos de turismo