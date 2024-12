A raíz de una cadena de artículos de Alphaville (parte del periódico Financial Times), el 1 de agosto de 2018 comenzó una venta masiva de la acción de Wirecard, obligando al regulador alemán a intervenir la acción.

De acuerdo con Felix Hufeld, director del regulador financiero Bafin de Alemania, la razón para intervenir fue una comunicación de un juez alemán, en la que se argumentaba que existía información privilegiada en manos de algunos agentes del mercado.

A pesar de la intervención de la acción, desde enero de 2019, el valor de esta continuó cayendo después de comentarios por parte de los empleados de la empresa al Financial Times, confirmando las sospechas de prácticas inapropiadas en la contabilidad y lavado de activos en Asia desde la oficina de Wirecard en Singapur1.

El 25 de abril de 2019, después de meses de confrontación entre EY (auditor), los abogados de Wirecard y los directivos de la compañía, EY firmó los estados financieros y los directivos de la compañía se comprometieron a hacer algunos ajustes para realizar una contabilidad con mayor detalle. Además, contrataron a KPMG para hacer una auditoria especial2, buscando dejar atrás los rumores de malos manejos administrativos y dando más relevancia a los magníficos resultados de 2018.

Recientemente, el regulador alemán Bafin definió este evento como “un completo desastre”, al confirmar que los directivos de Wirecard tuvieron responsabilidad en la evaporación de cerca de 2 billones de euros en los activos de Wirecard, así como manifiesta negligencia en el control y supervisión de la compañía para prevenir estos eventos.

En enero de este año, el presidente de la junta directiva renunció manifestando razones de índole personal y acogiéndose al documento de gobierno corporativo de Wirecard. En abril, KPMG confirma que su trabajo no pudo ser terminado por enfrentar “obstáculos”. El pasado 22 de junio fue despedido Jan Marsalek, COO de Wirecard, y el viernes 19 de junio renunció Markus Braun, CEO y fundador de la compañía, quien a su vez fue arrestado el 23 de junio de 2020 por supuesta falsedad contable y manipulación del mercado de valores.

Los valores corporativos, expresados a través de los códigos de conducta y del actuar de la alta dirección durante la toma de decisiones, enmarcan la cultura corporativa de una organización y establecen comportamientos aceptados a lo largo de la estructura jerárquica. Por ello, no cabe duda al afirmar que “de tal palo, tal astilla”, y que las corporaciones son el reflejo ético y moral de quienes las gobiernan.

Wirecard se convierte en otro escándalo de corrupción, que no solo compromete el actuar de sus directivos, también pone en tela de juicio la efectividad y juicio razonable sobre los cuales los auditores externos avalan la integridad y veracidad de la información contable y financiera de las organizaciones bajo su supervisión.

Acá cabe preguntar: ¿hasta dónde se ve comprometida la independencia de los órganos de control, cuando las juntas directivas que los contratan están involucradas en estos escándalos de corrupción? ¿Cuál es el rol que deben jugar los empleados de los distintos niveles ante las evidencias de corrupción en los altos mandos? ¿Por qué, en este caso particular, no se iniciaron investigaciones años atrás, si desde 2015 existía información pública que evidenciaba los malos manejos de la Junta Directiva y de la administración de la compañía?

A continuación, los invito a leer con mayor detalle la cronología de eventos, la evolución del gobierno corporativo de Wirecard y el comportamiento de la acción.

Fecha Noticia Notificaciones de gobierno corporativo Comportamiento de la acción Julio 2015 Alphaville reportó una diferencia en los activos de la empresa de EUR500 millones. Junta directiva con tres miembros y sin comités aprueba adquisición de empresas y sus miembros tienen compensación monetaria basada en los resultados de la compañía. Además, determinan que no es necesario tener comités de vigilancia dentro de la junta directiva.3 2014: la acción se valoriza 32,1%. 2015: en ningún momento, los artículos de Alphaville generaron una caída en el precio de la acción. La acción presentó una valorización del 21,62% al terminar el 2015. Noviembre 2015 Alphaville reporta que Wirecard compraría una compañía en India por EUR330 millones, que solo tenía dos años en la industria de pagos. Noviembre 2016 El dueño de una de las compañías adquiridas por Wirecard fue condenado por fraude electrónico al usar códigos ficticios en pagos por internet. La junta directiva reporta haberse aumentado a cinco miembros a partir de junio 2016, y se refiere a su intención de establecer comités de vigilancia. Las adquisiciones de compañías continuarán siendo aprobadas por la junta directiva.4 2016: aun cuando la acción cae un 29% durante el primer semestre, termina con una desvalorización de solo el -8%. Enero 2018 · Alphaville reporta la demanda presentada por los accionistas minoritarios de la compañía adquirida por Wirecard en 2015. · Estos alegan haber recibido plusvalías por una transacción de EUR46 millones y no de EUR330 millones, como previamente definió Wirecard. No se pronuncia oficialmente la junta directiva sobre esta demanda.5 2017: la acción se valoriza 139%. 2018: a raíz del artículo de Alphaville, la acción se desvaloriza -22% frente al comienzo de 2018, pero este evento solo dura dos meses y en marzo continua su tendencia alcista hasta llegar a una valorización de 76% y terminando el 2018 en +22%. Abril 2019 · La información financiera anual de la compañía fue reportada con retraso, dada la investigación de sus propios abogados y auditores sobre posibles fraudes en la oficina de Singapur. · Wirecard confirma que Softbank invertirá EUR900 millones por medio de un bono convertible de valor EUR130 millones, que estima usar para recompra de acciones. La comunicación de la junta directiva evidencia que el presidente de esta hacía parte del comité de vigilancia y auditoria, lo cual puede verse como un conflicto de intereses. Adicionalmente, se evidencian discrepancias en el tiempo apropiado de reporte de información financiera.6 2019: la acción presenta alta volatilidad y termina el año con una desvalorización del -17.7%. Enero 2020 · Wirecard reporta la renuncia de Wulf Matthias, el presidente de la junta directiva que ha sido miembro de la junta directiva de Wirecard durante todo el tiempo de los reportes presentados en este artículo de 2015. · Wirecard reporta la renuncia del CEO de la compañía y la suspensión del COO. La comunicación de la junta directiva evidencia la renuncia del presidente de esta por motivos personales y menciona que el nuevo presidente de la junta será el presidente del comité de auditoría. 2020: el 26 de junio de 2020 a las 10:44, hora de Londres (cuando se escribe este artículo), la acción se cotiza en EUR1.817, perdiendo el -98.4% del valor frente al inicio del año y el -99.1% frente al máximo histórico presentado el 3 de septiembre de 2018.

