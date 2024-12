A raíz de la emergencia de salubridad que se registra en el país, producto de la pandemia del coronavirus, varios congresistas se unieron y le enviaron una carta al presidente Iván Duque en la que lanzaron un S.O.S para que el mandatario ponga su mirada en l a región del Pacífico, que según advirtieron esta en cuidados intensivos en materia de salud. En la zona, segun expresan los habitantes del Pacífico, no cuentan con una prestación óptima del servicio médico, no tienen acceso a agua potable y saneamiento básico, situación que podría desencadenar en que se agudice la situación de salud en esa zona del país.

También alertan los congresistas que las comunidades que están ubicadas en el litoral Pacífico han empezado a experimentar la escasez de alimentos en pleno desarrollo de la medida de aislamiento obligatorio en casa.



“Los entes territoriales, alcaldes y gobernadores han desplegado solos toda su capacidad para prevenir y mitigar los daños que pueda causar el virus; sin embargo son absolutamente insuficientes ya que muchos de nuestros connacionales no cuentan con atención en salud, no acceden al servicio de agua potable y saneamiento básico y lo que es peor no cuentan con la alimentación requerida”, dice uno de los apartes de la carta.



Y agrega el documento “es tan grave la situación al día de hoy en el Pacifico colombiano que Buenaventura, epicentro de estas poblaciones, con 400 mil habitantes de base y sumado a la población flotante que le llega de los departamentos de Cauca, Nariño y Choco llega a soportar entre 600 mil a 800 mil habitantes, no cuenta en su hospital público Luis Ablanque de la Plata con camas UCI, la clínica privada Santa Sofía solo tiene 10”.



Además, se detalla en la carta un panorama desolador sobre equipos médicos, falta de ambulancias, camas hospitalarias y equipos para enfrentar la pandemia del coronavirus como ventiladores entre otros elementos.



“No hay suficiencia de ambulancias medicalizadas para atender emergencias o traslados a la ciudad de Cali y no existen los equipos, insumos y ventiladores que permitan adecuar una infraestructura que atienda los pacientes que puedan resultar positivos por covid-19”, agrega la misiva.