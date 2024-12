Iván Duque cumple dos años como presidente de Colombia en una posición, por decir lo menos, compleja: enfrenta una pandemia global que golpea fuertemente la salud pública y la economía, un recrudecimiento de la violencia en el país después de firmado el Acuerdo de Paz, una ola migratoria de venezolanos sin perspectivas de detenerse, y, por si fuera poco, dos días antes de cumplir los dos años, su principal mentor político, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, a quien rinde pleitesía públicamente en los micrófonos, fue puesto bajo detención domiciliaria por la Corte Suprema de Justicia.

Pese a los esfuerzos hechos por el Gobierno por encontrar el balance entre la reactivación productiva en medio de la pandemia,Hace dos años, Duque pronunció desde la Plaza Bolívar, en el centro de Bogotá, un emotivo discurso de posesión.r” y estaría “dedicada a promover el entendimiento, el trabajo en equipo y la construcción de consensos”.Pocos minutos antes, Ernesto Macías, presidente dely miembro del partido de Gobierno, había pronunciado un discurso muy diferente. El congresista se dedicó a criticar al Gobierno anterior, al Acuerdo de Paz y a afirmar que Duque debía “sacar a Colombia del socavón” en el que la recibía. Hoy la presidencia de Duque parece ser una mezcla de los dos discursos.Iván Duque se hizo elegir con una agenda que proponía cambiar algunos puntos del Acuerdo de Paz alcanzado con las FARC, especialmente la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la participación de los antiguos comandantes de las FARC en política. En la práctica, los cambios habrían significado remover los cimientos de lo pactado.También impulsó una reforma constitucional para que, en el futuro, delitos como el narcotráfico y el secuestro no sean amnistiables. Aunque fue aprobada, en nada cambió la participación política del hoy partido FARC. Uno de los cambios más visibles fue retórico.especialmente a la ONU y a la Unión Europea, cómo está poniendo en marcha lo acordado. En entrevista con la Agencia Anadolu, el consejero para la Estabilización,En un documento enviado a medios de comunicación, el Gobierno resaltó varios logros de los últimos dos años:en comparación con el mismo periodo de 2019, y la creación del Plan de Acción Oportuna (PAO) para la protección de líderes sociales. Sin embargo, la ruta para reducir los niveles de violencia en Colombia aún no está clara.Juan Carlos Garzón, director del Área de Dinámicas del Conflicto de la(FIP),Un ejemplo de esta indecisión es la lucha contra los cultivos declarados ilícitos.sí rayaría con la estrategia planteada en él, que ve la fumigación como último recurso y para cultivos a gran escala. El presidente planteó la medida, pero la Corte ConstitucionalDuque no insistió con la estrategia de "mano dura" de la aspersión aérea, pero tampoco le ha invertido con suficiente ahínco a las estrategias de sustitución voluntaria de cultivos de coca. La sustitución, explica Garzón, iba a avanzar con las comunidades y como parte de una estrategia integral para transformar el campo colombiano.”, dijo el analista. Hoy hay pocos proyectos productivos andando para las familias que buscan dejar la coca y a la estrategia le falta dinero para funcionar. Otro ejemplo de falta de una ruta clara es la Reforma Rural Integral, uno de los pilares del Acuerdo de Paz. El Gobierno ha resaltado la realización de 888 obras comunitarias en los 170 municipios más afectados por la violencia, también llamados municipios PDET, como un importante logro de la implementación y una forma de revitalizar el campo colombiano., que hoy es informal en un 80%. Las pequeñas obras de infraestructura comunitaria aportan, pero no resuelven el problema estructural de la tenencia de la tierra en Colombia, explica Garzón. La apuesta grande es el catastro multipropósito, pero aún falta una decisión firme de financiar a las entidades responsables de realizarlo., dice Garzón Luis Alberto Rodríguez, director del Departamento Nacional de Planeación, afirma que el catastro multipropósito avanzará más rápido en los siguientes dos años, porque se han eliminado los problemas técnicos, se realizó la consulta previa y se consiguió la financiación.Otro tema intrínsecamente ligado con la paz es la seguridad., según cifras de la FIP. Las víctimas de masacres aumentaron un 30%, notificó el Ministerio de Defensa. Los enfrentamientos entre grupos armados, señala la FIP, aumentaron, subieron un 193%, según cifras de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). El senador Roy Barreras, presidente de la Comisión de Paz del Senado, resume la implementación del Acuerdo de Paz de la siguiente manera: “Hay una implementación lenta, absolutamente frágil;que han sido asesinados, y vamos para más de 500 líderes sociales que han muerto, incluyendo el número más alto de líderes ambientalistas”., dijo en entrevista con la Agencia Anadolu. Añadió que en Colombia se abandonó una lógica de negociación y lo que quedó fue “la toma del territorio por grupos ilegales con el consecuente escalamiento de la violencia”.El segundo año de la gestión de Duque ha sido copado por la emergencia de la covid-19. La pandemia tomó a todo el mundo por sorpresa, pero ha golpeado con especial fuerza a los países latinoamericanos que tienen ciudades sobrepobladas y con altos niveles de pobreza.Duque decretó antes que otros países de la región la Emergencia Sanitaria y la Emergencia Social y Económica.para identificar nuevos casos. El presidente ha tenido que enfrentar la pandemia con un país atrasado en materia de servicios básicos e infraestructura hospitalaria.que se están demorando hasta 72 días para entregar los resultados de los exámenes, según cifras de la Procuraduría General de la Nación. La Superintendencia de Salud señaló que ya hay 15 EPS con medidas cautelares por fallas en la prestación de sus servicios durante la emergencia sanitaria.Pero, además de los problemas estructurales del sistema de salud,en el que, en un momento crítico de la pandemia, se vieron grandes aglomeraciones de gente buscando comprar productos a bajos precios. El ministro de Comercio, José Manuel Restrepo,y que la jornada había sido positiva para la reactivación económica y laboral del país. Sin embargo, el segundo día sin IVA se hizo con un mayor énfasis en el comercio electrónico y el tercero, que había sido anunciado, no se realizó. Carlos Álvarez, médico infectólogo y uno de los asesores del Gobierno para la atención la pandemia,, “no cree que [el día sin IVA] haya sido el mayor error que se ha cometido”. Señala que otros hechos, como las reuniones familiares en el Día del Padre, pudieron haber tenido más impacto en el aumento de contagios a nivel nacional., un hecho que “ha implicado una labor titánica”. “En este momento, los pacientes se han atendido y no les ha faltado ventilador”, dice el experto, quien califica ese hecho como un éxito. Para el senador Roy Barreras, opositor al Gobierno de Duque, el día sin IVA fue producto de una estrategia improvisada. Añade que la actual administración desaprovechó la cuarentena inicial, durante las primeras semanas de la pandemia, y no adecuó con suficiente agilidad el sistema hospitalario.”, dijo el legislador. Para el legislador, la palabra indecisión se puede escribir en mayúsculas para describir la gestión de Duque.Antes de que comenzara la pandemia, el Gobierno Duque sacaba la cabeza por la recuperación en la confianza inversionista y la disminución de la inflación. El primer punto era una realidad en medio de un agitado contexto social en los países vecinos, mientras Colombia mostraba una fase de aceleración económica importante.(Departamento Administrativo Nacional de Estadística) publicó el Indicador de seguimiento a la economía, que está vinculado con la medición del crecimiento del PIB, este era superior al 4%, y seguía consolidando una senda de recuperación luego del enorme choque que sufrió la economía colombiana en el 2014”, afirma Luis Fernando Mejía, director del centro de investigación económica y social de Fedesarrollo. “Esto también estaba jalonado por un aumento de la inversión privada, que nosotros creemos, estaba muy relacionado con las medidas implementadas en la reforma tributaria del 2018 y 2019,no se había podido implementar”. Pese a que 2020 auguraba un importante crecimiento económico y mientras, la pobreza y la baja confianza del consumidor. Esto sin mencionar una tasa de desempleo que en enero rondaba el 12,9%, de acuerdo con el Dane.. Incluso, en 2019, que fue un año de alto crecimiento económico por encima del 3%, tuvimos un desempleo promedio del 10,5%”, asegura Mejía. Aunque comparado con otros países de la región,, junio cerró con una tasa de desempleo del 19,8%, siendo los jóvenes de las regiones los más afectados. En este sentido, Luis Alberto Rodríguez, director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), asegura que existen diferentes proyectos de infraestructura que el Gobierno tiene en la mira para reactivar la economía y jalonar el empleo.En segundo lugar, tenemos las obras de carácter regional que no necesitan tantos trámites con las vías terciarias y las vías del Bicentenario; en tercer lugar, los proyectos de alianza público privada, no solo en infraestructura de obras grandes como es la calzada a Buenaventura, sino también otros proyectos en sectores como energías renovables”. Frente al panorama fiscal, los expertos también encuentran varios problemas en las pasadas reformas tributarias. “Tal vez la crítica más grande que hicimos fue hacia la posibilidad que ahora tienen las empresas para cruzar el ICACon esto, teníamos la sensación de que este año y especialmente 2021 iba a estar muy apretado en términos de las metas fiscales, y la crisis de la pandemia lo que ha hecho es profundizar esa situación”, dice Mejía. Por otra parte,y ha representado un desafío para la creación de políticas públicas que nos equiparen con los países miembros de la organización. “Colombia ha hecho grandes reformas en varios sectores para poder cumplir con diferentes requisitos de la Ocde.No hay mejor manera de avanzar económicamente que estarse comparando con un grupo de países que seguramente tiene las mejores prácticas a nivel mundial”, afirma Mejía.Según el experto, Colombia atraviesa en estos momentos pory concuerda con Rodríguez en que el enfoque de la reactivación económica está en los sectores de la infraestructura y la construcción., relacionados a la tasa de interés de la vivienda media y media alta, lo cual puede incentivar la edificación en grandes ciudades”, agrega.Duque ha tenido que manejar un país con dos emergencias históricas:Según las últimas cifras de Migración Colombia, en Colombia hay 1,76 millones de migrantes venezolanos, más de un millón de ellos en condición irregular.. Pero, adicionalmente, Duque enfrenta el desafío de atender la ola migratoria, altamente pendular, durante una pandemia que se caracteriza por sus altos niveles de contagio y que ha golpeado duramente la economía.Para muchos, una vez Guaidó estuviera en control del Gobierno venezolano, los migrantes retornarían a su país y todo volvería a la normalidad. La estrategia no dio resultado. Mientras Colombia sigue apostándole a un Gobierno liderado por Guaidó como la solución a la crisis económica, social y política que vive Venezuela, del otro lado de la frontera poco ha cambiado.una mayoría de países de la ONU aún reconocen al líder chavista. Ahora, una situación que hace dos años parecía pasajera,, explica que la migración venezolana podría estar en Colombia por los próximos cinco a 10 años. “Esto hoy para la región es un reto al desarrollo […], no es un tema temporal. Así se debe ver”, dijo Muñoz en una rueda de prensa antes de dejar el cargo.Según el Grupo internacional sobre flujos migratorios mixtos (GIFMM), 283.401 personas recibieron una o más asistencias en junio. A junio de 2020,para atender la crisis humanitaria.“Establecimos puntos específicos muy críticos:No es perfecto el plan, pero nos permitió amortiguar de mejor manera la posibilidad de impacto [del coronavirus] en los migrantes”, dijo Muñoz. Además, el Gobierno de Iván Duque ha continuado con la política del Gobierno anterior de entregar permisos especiales de permanencia y tarjetas de movilidad fronteriza para regularizar la situación de los migrantes en Colombia.En los próximos dos años, Duque enfrenta un difícil panorama.Aunque la covid-19 acalló las manifestaciones, nada garantiza que, una vez superada la emergencia sanitaria, los ciudadanos no se vuelvan a lanzar a las calles. Además, el joven presidente tendrá que lidiar con el hueco fiscal y la crisis económica que dejará el paso del coronavirus. Si logra navegar la pospandemia con éxito, tal vez ese será su mejor legado.