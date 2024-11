Por el contrario, el 41% de los colombianos aseguró que no tiene la intención de adquirir la vacuna contra el coronavirus.

De las principales ciudades de Colombia, Cali es la que registra la menor intención de aplicarse la vacuna, con el 50%, seguida de las ciudades intermedias con el 55%; Medellín avanza con el 59%, regiones pequeñas con el 61%, y Bogotá y Barranquilla con el 63%, cada una.

Las razones principales por la que aquellos que no confían en la vacuna no se la aplicarán son: el 60% considera que puede tener efectos secundarios, el 25% no cree en la efectividad del inmunizante y el 12% piensa que es una mentira de los gobiernos.

De otra parte, el 11% dice que no se la aplicará por falta de recursos económicos, el 5% no cree que exista la covid-19, el 3% no lo hará por temas religiosos y el 23% tiene otra razón para no obtener la vacuna.

De igual manera, el 91% de los colombianos asegura haber visto, leído o escuchado sobre la vacuna contra la covid-19, evidenciándose un comportamiento transversal en todas las regiones.

Con respecto al pago de la vacuna, a nivel nacional, el 56% de los colombianos afirma que lo asumirá el Estado. No obstante, se evidencia un desconocimiento sobre este tema en un 33%, siendo la ciudad de Barranquilla donde más se refleja este comportamiento en comparación con las demás regiones.

Del mismo modo, la mitad de los encuestados cree que la vacuna estará disponible en Colombia antes de finalizar el primer semestre de 2021, el 1% cree que estará antes de terminar 2020, el 25% piensa que estará en el primer trimestre de 2021 y el 24% en el segundo trimestre.

De otra parte, el 26% estima que estará disponible en el segundo semestre de 2021, mientras que el 24% espera que la vacuna llegue al país a lo largo de 2022.

En días pasados, el presidente de la República, Iván Duque, aseguró que la meta del Gobierno nacional es iniciar la campaña de vacunación contra el coronavirus en Colombia “lo antes posible”, pues está negociando acuerdos bilaterales con diferentes compañías.