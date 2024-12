El ICA ha recibido confirmación de la presencia en la Guajira del Fusarium R4T, en un área limitada de 175 hectáreas, de las cuales a la fecha han sido ya erradicadas 168.5 hectáreas, como parte de las medidas que se han adoptado desde que se presentó la sospecha.

Desde el primer momento, el Ministerio de Agricultura, el ICA y el sector productivo, han implementado medidas robustas para atender la situación.

El ICA está expidiendo la Resolución de declaratoria de Emergencia de carácter nacional, para refrendar y ampliar las medidas de vigilancia fitosanitaria en todo el territorio nacional.

La declaratoria de emergencia Nacional, se expide con el fin de incrementar los controles y disponer de medidas adicionales para atender la situación en la zona afectada y mitigar el riesgo de contagio a otras regiones.

La declaratoria de Emergencia Nacional no significa que exista afectación en otras zonas del país.

Se está modificando la Resolución 448 sobre registro de predios para exportaciones, para que los productores implementen de manera obligatoria, las medidas necesarias de Bioseguridad.

La fruta no representa ningún riesgo para la salud humana ni riesgo para la trasmisión del Fusarium. En consecuencia, no debe existir restricción o limitación a las exportaciones actuales y procesos de negociación en curso.

El ministro de Agricultura, Andres Valencia Pinzón, el 5 de agosto anterior, se reunió en Quito, Ecuador con representantes de los 15 países principales que surten el mercado mundial de banano, para presentarles las acciones que se han implementado en Colombia para el manejo de la sospecha, la declaratoria final destacó que “celebramos el trabajo técnico y las medidas aplicadas por Colombia a través del e ICA con el fin de controlar la sospecha presentada en La Guajira”.

Luego de realizados los análisis de laboratorio correspondientes, frente a la sospecha de presencia del hongo Fusarium R4T, que se identificó en el mes de junio; y de haber implementado una serie de medidas robustas para atender la situación desde el primer momento, se ha recibido la confirmación de la presencia en La Guajira del Fusarium R4T, en un área limitada de 175 hectáreas, de las cuales a la fecha han sido ya erradicadas 168.5. Lo anterior, en el marco de las medidas de precaución que el ICA ha adoptado en conjunto con el sector productivo.



Frente a esta confirmación, el ICA está expidiendo el día de hoy, la Resolución de declaratoria de Emergencia de carácter nacional, se refrendan y amplían las medidas de alerta temprana y plan de contingencia ya implementadas por el ICA desde el 11 de junio, es necesario ampliar las medidas de vigilancia fitosanitaria en todo el territorio nacional, la importación de desinfectantes que serán utilizados por el sector productivo y facilitará las actuaciones administrativas del caso.



La declaratoria de emergencia Nacional, se expide con el fin de incrementar los controles y disponer de medidas adicionales para atender la situación en la zona afectada y mitigar el riesgo de contagio a otras regiones. La Emergencia Nacional no significa que exista afectación en otras zonas del país.



Adicionalmente, ante esta situación nueva para el país, se está modificando la Resolución 448 sobre registro de predios para exportaciones, para que los productores implementen de manera obligatoria, las medidas necesarias de Bioseguridad. Para lo anterior el Ministerio de Agricultura está analizando la viabilidad de líneas de financiamiento para los pequeños y medianos productores.



De igual manera, en cumplimiento de la normatividad internacional, el ICA se encuentra en el proceso de notificar a los organismos competentes sobre la situación y está reforzando las medidas de control en puertos, aeropuertos y puestos de frontera.



Es importante reiterar que la fruta no representa ningún riesgo para la salud humana ni riesgo para la trasmisión del Fusarium. En consecuencia, no debe existir restricción o limitación a las exportaciones actuales y procesos de negociación en curso. China nos visitó en Julio con conocimiento de la sospecha con el fin de lograr la ampliación de la zona exportadora al Magdalena.



El desafío actual es trabajar en la contención en La Guajira, para ello se han tomado las medidas de cuarentena desde el 11 de junio del 2019, fecha en la que fueron establecidas las cuarentenas en las plantaciones que presentaban la sospecha.



Es importante reiterar que los productores deben notificar al ICA sobre cualquier situación fitosanitaria inusual en sus plantaciones.



Desde el inicio de la sospecha de la presencia del hongo Fusarium R4T el ICA actuó con celeridad implementando los protocolos existentes en América para la prevención y manejo del patógeno.



Los análisis de diagnóstico inicial que indicaron la sospecha fueron realizados en el ICA, puesto que el país contaba con el establecimiento de los protocolos de laboratorio desde el año 2016.



Como medidas de precaución se definieron las cuarentenas en los predios en los cuales fueron identificados signos compatibles con la enfermedad y de los cuales se habían recibido la notificación de sospecha y las muestras iniciales.



Como había sido informado estábamos a la espera de los resultados de las pruebas confirmatorias y a la fecha de ayer hemos recibido comunicación del equipo de expertos del laboratorio de KeyGene y U. de Wageningen en Holanda, en la cual ratificaron, a partir de los resultados del diagnóstico molecular y secuenciación completa del genoma la presencia en Colombia del patógeno Fusarium oxysporum f.sp. cubense Raza 4 Tropical – Foc R4T, agente causante de la marchitez de las musáceas. Este resultado nos permite confirmar el patógeno ante el cual nos estamos enfrentando.



El diagnóstico inicial se llevó a cabo utilizando el protocolo internacionalmente establecido. De igual manera en Holanda se verificaron los resultados iniciales obtenidos por el ICA, con dos pruebas adicionales i) PCR en tiempo real con el kit Real Time PCR Diagnostic kit for R4T (Clear®detections, The Netherlands) y ii) la prueba LAMP (del inglés: Loop-Mediated Isothermal Amplification) (Ordonez, et al. 2019). Estas pruebas se realizaron por duplicado en material vegetal y en hongo aislado.



Lo anterior corrobora que los resultados obtenidos en las pruebas desarrolladas por KeyGene N.V. y la Universidad de Wageningen son consistentes con los análisis inicialmente realizados en los laboratorios de diagnóstico fitosanitario del ICA, “lo anterior demuestra la confiabilidad de los procedimientos analíticos implementados por el Instituto, sobre los cuales se sustentó la alerta temprana, los procesos de contención y la cuarentena, ante la sospecha de FOCR4T”,manifestó la Gerente General del ICA Dra. Deyanira Barrero Leon.



Los resultados confirmatorios no permiten a la fecha aún definir la asociación filogenética con las cepas actuantes en otros países que han registrado la presencia del fusarium, para lo cual, el ICA y el equipo holandés continúan trabajando, a partir de los árboles filogenéticos que se construyeron inicialmente utilizando el software IQ-Tree, usando los sitios extraídos de variantes y no-variantes.



El software realizó la selección automática de modelos de sustitución de nucleótidos apropiados.



Independientemente de la referencia utilizada para extraer los sitios, los tres aislamientos se agrupan sólidamente dentro del linaje clonal correspondiente a Foc R4T-VCG1213/16, mostrando diferencias mínimas con aislamientos Foc R4T previamente analizado de países asiáticos.



Conforme a las normas de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF/FAO – NIMF 17), se considera que Fusarium oxysporum f. sp. cubense Raza 4 Tropical - FOC R4T, es una plaga cuarentenaria presente en Colombia y sujeta a control oficial. En consecuencia, el ICA notificara el día de hoy a través de los procedimientos establecidos por la CIPF el cambio del estatus fitosanitario del país.



La zona afectada es la Guajira está limitada a 175 hectáreas, de las cuales a la fecha han sido ya erradicadas 168.5.



A partir del 7 de junio fecha en la cual el ICA recibió las muestras para los análisis de laboratorio, se dio curso al protocolo de análisis y diagnóstico establecido, el día 11 de junio ya se contaba con los resultados preliminares que indicaban la sospecha del Fusarium R4T, y se procedió a la alerta temprana y activación del Plan de Contingencia, mismo que estaba elaborado con el concurso de otros servicios fitosanitarios y expertos internacionales. Así mismo, en reunión efectuada el 15 de junio se informó al sector productor de banano y plátano representado en AUGURA, ASBAMA Y ASOHOFRUCHOL, también a la SAC, AGROSAVIA, CENIBANANO y Ministerio de Agricultura y a los representantes de las compañías productoras de La Guajira.



Mediante la expedición de resoluciones de cuarentena (como medida precautoria) se instauraron acciones inmediatas:



Restricción a la movilización en las fincas con resultados sospechosos. Revisión y ajuste de las medidas de bioseguridad. Con el acompañamiento de un funcionario del ICA (24 horas/ 7 días a la semana). Instalación de nuevos pediluvios y puntos de lavado y desinfección de maquinaria, equipos y contendedores en las plantaciones. Ejecución del protocolo de erradicación de plantas y lotes afectados. A la fecha de 168.5 hectáreas de 175 Ha en La Guajira. Vigilancia de la plantación y sus zonas aledañas. Definición de área del foco y perifoco y rastreo de las mismas, toma de muestras.

En la zona fuera del área en cuarentena: