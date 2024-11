Y es que esta extensión tiene una gran importancia, no solo a nivel local sino también a nivel global, lo que la ha llevado a posicionarse como uno de los dominios más apetecidos por empresas y ciudadanos de todo el mundo. En diez años el dominio pasó de 27.000 registros a 2,2 millones, lo que marca un reto aún mayor para el nuevo operador.

Uno de los procesos más importantes que adelanta el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) es la licitación del dominio .Co. El año pasado la cartera inició el proceso para elegir al nuevo operador que se conocerá el próximo 4 de marzo y que entrará a administrar la extensión, teniendo como objetivo crecer al máximo la presencia del país en internet.

La disputa detrás de la licitación del dominio del .co

Este es un mercado realmente pequeño e internacional. A diferencia de muchos otros países, el .Co no es un dominio doméstico, realmente es un dominio en el que más del 90% de los registros que tenemos no están en Colombia. Eso genera oportunidades magníficas para el país pero claramente genera unos retos importantes para el administrador, sea quien sea.

¿Esos 21 interesados son en su mayoría internacionales? ¿O cómo está repartida la torta?



No tenemos la estadística exacta pero hay obviamente interés de nacionales e internacionales. Tenemos interesados de todas partes del mundo y esto creo que recalca la importancia del dominio. El .co no solamente hace referencia a Colombia sino que es una extensión con perspectiva global de comercio, de corporación, y que tiene mucho impacto en el mundo. Eso creo que se verá muy reflejado en las observaciones hemos recibido y en el proceso en general.

Pero una de las preocupaciones de los interesados es, precisamente, que el dominio quede en manos de una empresa internacional…

Aquí el mensaje es muy claro y es que la licitación está abierta para todo el mundo siempre que se cumplan con unos criterios habilitantes y la licitación va a ser como han sido todos los procesos del Ministerio transparentes, abiertos y con trazabilidad. Debemos tener muy claro cuál va a ser el objetivo y el objetivo aquí es lograr una administración óptima de un recurso escaso que tiene el país. Este es un recurso de todos los colombianos y nuestro trabajo y nuestro interés es que la gerencia sea la mejor posible.

¿Qué observaciones ha recibido la licitación?



Hay observaciones desde lo técnico, lo jurídico y lo financiero. Nosotros tuvimos la audiencia de riesgos a mediados de diciembre y definitivamente hay mucho interés sobre todo en la parte operativa, debido a los cambios que hemos realizado en el contrato. También preguntas relacionadas con la presencia de organismos internacionales, pólizas para el cubrimiento, entre otros. De verdad siento que han estado pendientes de los temas necesarios para traernos propuestas sólidas. Esperamos que en las próximas semanas conocer las propuestas.

¿Qué cambios tiene el contrato?

El contratista actual lo que tiene es una concesión que tiene dos componentes uno administrativo y otro operativo. Nosotros en el nuevo modelo estamos haciendo un replanteamiento, porque como Ministerio TIC vamos a manejar proactivamente este recurso y mucho más de cerca. Por eso internamente vamos a tener una parte administrativa y el nuevo contrato será de operación, una diferencia bastante importante.También viene una reducción del tiempo de duración del contrato, que pasará de diez años a cinco.

¿Cuál será el papel del Ministerio?

Parte de lo que vamos a hacer en el Ministerio es tener un grupo dedicado a la gobernanza de internet y eso es muy importante porque necesitamos ese conocimiento dentro. Parte del proceso ha sido buscar expertos, para ello nos hemos apoyado en la UIT que de verdad nos ha aportado con conocimiento desde lo técnico, lo jurídico y lo financiero. También uno de los retos que tuvimos era encontrar internamente a personal con el conocimiento y la capacidad de manejar y administrar el dominio.