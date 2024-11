Paso a paso del proceso de cremación en Bogotá

A los cementerios de Bogotá diariamente están llegando entre 70 y 80 cadáveres de personas que fallecieron por coronavirus o por sospecha. Un día llegaron 96 fallecidos y los trabajadores se alarmaron.

“Al principio nosotros no imaginábamos que nos llegaran y se acumularan tantos y eso que aún no estamos en el pico. Ya que hemos estado en el tope, qué va a pasar de aquí en adelante. Ojalá Dios quiera que no se vaya a salir de las manos”, afirmó Luis Antonio Lote, supervisor de hornos crematorios del distrito.

Por la situación, la Alcaldía de Bogotá tuvo que comprar tres neveras frías para preservar los cadáveres antes de iniciar el proceso.“Estos container los tenemos habilitados hace un mes. Por lo general ubicamos entre 30 y 40 cofres dentro”, dijo Lote.

A uno de los sitios de cremación, el cementerio de Chapinero, llegan los cadáveres totalmente sellados cubiertos con hasta doble y triple bolsa plástica. Primero son enviados al container y entran en una lista de espera, todos marcados con nombre, código y causa del deceso.