Perdidos en el mar

Han sido llamados banda de hot jazz, y también banda de swing. Pero poco importan los apelativos secundarios: los Squirrel Nut Zippers son una de las más interesantes bandas de jazz de los últimos tiempos, y por primera vez vienen a Colombia. Su ecléctica fusión del delta blues de Nueva Orleans y del gypsy jazz, sus sonidos sureños con reminiscencias del swing de los años 30 y de la música klezmer judía, le granjearon un reconocimiento y un sorpresivo éxito comercial en los años 90. Estuvieron bastante callados estos últimos años, y ahora, coincidiendo con la salida de su nuevo álbum, Lost at Sea, han incluido a Colombia en su gira mundial. La banda está intacta, con los esposos Jim ‘Jimbo’ Mathus y Katharine Whalen en las voces y cuerdas, Chris Phillips en los tambores, Je Widenhouse en la trompeta y Stuart Cole en el bajo. Se presentarán primero en Bogotá el 11 de diciembre en el Metropol (calle 24 No 6-31) y luego en Medellín, al día siguiente, en el Jardín Botánico (carrera 52 No.73-298). Y los teloneros son de lujo: Velandia y La Tigra.



La maestra de Gabito

La conocida periodista colombiana Beatriz Parga acaba de publicar en la editorial Oveja Negra La maestra y el Nobel, la conmovedora historia de una mujer excepcional, Rosa Fergusson, la primera maestra de García Márquez. Fue el mismo García Márquez quien le propuso a Beatriz Parga, hace ya 30 años, contar la historia de su maestra. En ese momento Parga, quien vivía en Miami, pensó que el tema no iba a ser muy bien recibido en esa ciudad, donde la amistad de Gabo y Fidel incomodaba al poderoso exilio cubano. Pero apenas dos meses después, se anunció el Premio Nobel para García Márquez y la historia tuvo un éxito mediático que le dio la vuelta al mundo. Rosa Fergusson tenía 72 años cuando le concedió las largas horas de charla a Parga, y su memoria estaba intacta. Recrea a la perfección la Aracataca de aquel entonces, y su recuerdo del pequeño Gabito logra dibujar a un niño curioso, perfeccionista y atento. El libro, bien narrado, está lleno de anécdotas curiosas –como la airada defensa de Rosa de United Fruit Company–, y sin duda ofrece pistas interesantes para los estudiosos de la obra de Gabo.



Natalia Castañeda en Nueveochenta

La naturaleza es el tema al que vuelve siempre la obra de Natalia Castañeda. Su más reciente exposición, Blue Exit, en la Galería Nueveochenta de Bogotá, no es una excepción. Esta es la segunda exposición individual de Castañeda (nacida en Manizales en 1982) en Nueveochenta, una artista con una obra tan enigmática como sugerente. Una estudiante aventajada en la École Nationale Supérieure des Beaux Arts de París, le artista ganó el Premio de Dibujo Pierre David Well el año pasado y expuso tanto en París como en Buenos Aires.



Del 26 de noviembre al 10 de enero de 2010. Calle 70 No. 9-80, Bogotá. info@nueveochenta.com



Cali clásico en Navidad

Una velada que promete ser un dulce abrebocas para Navidad es la presentación de la Orquesta Filarmónica de Cali en un curioso concierto bautizado como ‘Navidad de Película’.



Bajo la batuta del maestro belga Paul Dury, la Orquesta hará un repaso musical por las imágenes de 24 películas. Milagro en la Calle 34, Mi pobre angelito, Expreso polar y Una pesadilla antes de Navidad serán algunos de los temas musicales interpretados por la Orquesta que irán acompañados de escenas de las películas clásicas de la Navidad. El concierto será en el Teatro Jorge Isaacs de Cali los días 3,4 y 5 de diciembre.

Más información: tiketlatino.com y Proartes (Cali: 88 5 11 79).