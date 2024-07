Luis Ospina, el fantasma de la libertad

Finalizando el mes de noviembre de 2012, el asunto se complicó. Luis Ospina, el director de cine caleño, había tenido su corazón ad portas del infarto y, tras salir airoso de la prueba, debió regresar a la clínica a someterse a nuevos exámenes. Allí se supo que era víctima del gist, una nueva modalidad de cáncer de consecuencias impredecibles. Ospina había ganado una convocatoria de Proimágenes Colombia para la realización de un documental sobre su generación, el cual tendría el título no tan provisional de Todo comenzó por el fin. Pero la situación de su salud alteró todos sus proyectos. Cumplió con sus obligaciones como director artístico del Festival Internacional de Cine de Cali (un viejo sueño hecho realidad desde 2009) y se internó en la clínica. Fue operado por primera vez, pero el oncólogo no dio muchas esperanzas de una recuperación definitiva. Ante la posibilidad de un desenlace fatal, Ospina escribió a las directivas de Proimágenes explicando que, en caso de que muriese en la siguiente intervención quirúrgica, su película debería ser terminada por Rubén Mendoza (el realizador de largometrajes emblemáticos del cine colombiano reciente, como La sociedad del semáforo o Tierra en la lengua, entre otros) y quien esto escribe. Yo no conocía a Rubén, salvo por sus películas y, sobre todo, por su trabajo como editor de Ospina en los documentales La desazón suprema: retrato incesante de Fernando Vallejo y Un tigre de papel. Así que, cuando recibimos la noticia de boca de su director, Rubén y yo nos sentimos como si nos acabaran de responsabilizar de la saga de Misión imposible. Me fui para Barcelona, a terminar mis estudios doctorales, y mientras tanto Ospina, acompañado de la artista y cómplice Lina González, se sometió a todos los rigores de la batalla final contra el cáncer. Antes de escribir este artículo, Sandro Romero entrevistó a Luis Ospina en su casa. Vea aquí la conversación en video.

Corría el año 2013. Una noche, recibí la noticia de una fuente confiable: la muerte de mi amigo Luis Ospina era irremediable. La operación, programada para cuatro horas, había durado ocho y el paciente no reaccionaba. Su corazón latía a pulsaciones no recomendables, a duras penas respiraba y en la unidad de cuidados intensivos se preparaban para que la cama en la que yacía Ospina fuese ocupada por un nuevo agonizante. Colgué y me fui a caminar sin rumbo fijo, sin tener con quién hablar y sin tener tampoco ganas de hacerlo. ¿Para qué? Con la única persona con la que he conversado, de manera descarnada, sobre la vida y la muerte, era con don Luis. La idea de su muerte me dejó en estado de suspensión y todavía no cabía en mi cabeza su horrorosa evidencia. Mientras caminaba por las callejuelas de Poble Sec, sin tener la fuerza suficiente ni para beber una copa, comencé a recordar quién había sido Luis Alfonso Ospina Garcés en mi vida y todo lo que había representado. No. No era capaz de llamar a Rubén Mendoza y preguntarle cómo íbamos a abordar la conclusión de su largometraje generacional, simplemente porque me consideraba un intruso en esa película y, así hubiera colaborado en su gestación a través de conversaciones interminables, Todo comenzó por el fin era el proyecto de un artista que pocas veces escribió guiones para sus documentales, que los fue armando con su exclusiva inteligencia, su memoria de otro mundo y su indeclinable sentido del humor.



A Ospina lo conocí en fotos, en los años setenta y luego, en camisetas rayadas, en la puerta del Cine Club de Cali. No éramos amigos, nunca nos saludamos, ni nos cruzamos una sola palabra. En esa época conocí a Andrés Caicedo, a quien uno podía acercársele a preguntarle cualquier cosa sobre la programación de su templo y, con ellos, rondaba de vez en cuando Carlos Mayolo (una borrasca que cruzaba las calles de Cali en un jeep sin puertas, devorándose la ciudad con sus agites) y el resto de los que, a la postre, configurarían eso que hoy por hoy se llama “El grupo de Cali”. Caicedo se suicidó el 4 de marzo de 1977 y el luto ha durado 38 años. Cuando apareció la novela ¡Que viva la música!, unos meses después de la desaparición de su autor, el mundo cultural de la capital del Valle se sacudió con un libro contundente que, como consuelo de los envidiosos, se consideraba un fenómeno local, con el cual nadie, fuera de nuestras fronteras, se iba a sentir identificado. Al parecer, Caicedo había muerto con su suicidio. Yo seguí con mis asuntos teatrales y literarios, pero sabía que con ellos, de alguna manera, estaba parte de mi destino. Dos años después, viajé por primera vez al Festival de Cine de Cartagena. Allá estaba Ospina, acompañado de su novia, la artista Karen Lamassonne. Ese año, antes de la película inaugural (Midnight Express, de Alan Parker, que detesté), se proyectó, en el Teatro Cartagena, el falso documental codirigido por Mayolo y don Luis, titulado Agarrando pueblo, desde la cabina, con pésimo sonido, en una copia de 16 mm. La experiencia no fue la mejor. Lo que sí fue lo mejor es que, gracias al festival, me hice amigo de Ospina, en una fiesta en la discoteca La Escollera. De inmediato, nos unió un tema común: la cinefilia. Admiré sin contemplaciones su erudición asfixiante y corroboré nuestros gustos comunes: el rock, los juegos de palabras, Cabrera Infante, las viejas películas, el amor por la ciudad de Cali. Ese año, comenzamos nuestra larga carrera con los excesos, apoyados en la felicidad de conocer a Fassbinder, a Román Chalbaud, de juguetear con el fotógrafo Hernando Guerrero y de consolidar la amistad con Víctor Nieto Jr., alma y nervio de la cita cartagenera de la década del ochenta.



Jaime Acosta, Luis Ospina, Carlos Mayolo, Ute Broll y Eduardo Carvajal en el rodaje de Cali: de película (1973). Foto: Archivo Luis Ospina.







Cuando Ospina regresó a Cali, me fui convirtiendo en un visitante regular de su casa en el barrio Versalles. Allí vi, por primera vez en mi vida, en una copia de Betamax, el Ciudadano Kane, de Orson Welles. Comenzaba a consolidarse el video casero y los cinéfilos precoces agradecíamos la posibilidad de descubrir clásicos tan obvios pero que, si no se veían en copias en celuloide, simplemente no se conocían. En el sancta sanctorum de Ospina llegaban los adelantos tecnológicos de todo el mundo (y las revistas y los discos importados y las mejores fiestas) gracias a su locación privilegiada, con piscina (“si piensa en piscinas, acuérdese de Ospina”…), sala de proyección y cómodas sillas para la conversación nocturna. No sé cuánto tiempo pasaría, pero en esa época comenzó Caliwood. Yo había visto, una detrás de otra, las películas de Ospina con Carlos Mayolo y (él no se acuerda, pero yo sí) le propuse, desde ese momento, que quería escribir un libro sobre su trabajo (¡en una época en la que ni siquiera había filmado su primer largometraje!) El proyecto literario no cuajó, pero sí coincidió con el boom de las filmaciones locales. Primero, por las malogradas aventuras de Pascual Guerrero (El lado oscuro del nevado y, sobre todo, Tacones). Poco a poco, fueron apareciendo las extrañas alimañas que configurarían la ficha técnica del cine de nuestra generación. Todos quisieron pegarse a la carreta de las posibilidades, menos Ospina. Si algo lo caracterizó en la vida fue una regla no patentada de nunca trabajar por obligación y, sobre todo, de nunca traicionar sus convicciones. Comenzando la década del ochenta, regresó Carlos Mayolo de Europa y, luego de varios años de compartir créditos como directores (Oiga vea, Cali de película, Asunción, Agarrando pueblo), decidieron que cada uno buscaría en solitario su destino. “Quiero hacer una película sin vos”, le dijo, en caleño, Mayolo a Ospina. “¿Muda?”, le respondió su viejo mejor amigo.



Así, mientras Mayolo se acomodaba en el mundo (asistente de Fuga y Tacones, realizador de cortos y comerciales), Ospina se preparó para rodar su ópera prima, que terminó siendo el polémico largometraje Pura sangre, estrenado, cómo no, en Cartagena, en 1982. En esa ocasión comencé a escribir sobre el cine caleño: un diario de rodaje titulado “Pura sangre en circulación”, publicado en la desaparecida revista Caligari. Pasarían tres años antes de que el director volviera a ubicarse detrás de las cámaras. La pesadilla de sacar un film en Colombia era tan grande que, después de Pura sangre contarían 17 años antes de que Ospina volviese a dirigir un largometraje argumental. En 1985, codirigió, junto a Jorge Nieto, el imprescindible corto (mitad documental, mitad puesta en escena) En busca de María, sobre el rodaje de la primera película colombiana de largo aliento. Mientras tanto, fue el editor de Carne de tu carne, el film del llamado “gótico tropical” de Mayolo, y se preparó para que el video golpease a sus puertas creativas. Sí. Fue el video el que salvó a Luis Ospina del desasosiego. Uno tras otro, vinieron los documentales de largometraje, en una época en la que no se sabía muy bien qué salida podrían tener semejantes engendros (Andrés Caicedo: unos pocos buenos amigos; Antonio María Valencia: música en cámara; Ojo y vista: peligra la vida del artista… y un larguísimo etcétera, que puede ser consultado en www.luisospina.com, una página web que es, en sí misma, parte de su obra audiovisual).