El más grande criadero de salmón del mundo, la empresa noruega Mowi, dijo que dejaría de comprarle soya a Brasil, a menos de que el Gobierno demostrara voluntad política para proteger los bosques tropicales. Lo hizo a instancias de un llamado del Gobierno nórdico a varias de las más grandes compañías de ese país con presencia en Brasil para pedirles que se aseguraran de tener cadenas productivas libres de deforestación.

A su vez, algunas aseguradoras iniciaron sus investigaciones para encontrar a los responsables de los incendios, e iniciar demandas y sanciones internacionales. Y empresas como la matriz estadounidense de las marcas Timberland, Vans y North Face se fueron de Brasil. En su momento, esta casa matriz había amenazado con dejar de comprar cuero al gigante sudamericano tras las dudas que despertaron las versiones de que los incendios habían sido provocados por compañías ganaderas en expansión, al igual que por cultivadoras de soya.

La estrategia de crecimiento económico de Brasil produjo tal y tan evidente impacto climático que hizo que se sintieran en riesgo quienes contribuyeron a ese crecimiento. Por eso resolvieron tomar cartas en el asunto a riesgo de perder capital.

Poco tiempo después, y en otro lado del mundo, la activista ambiental sueca Greta Thunberg y su movimiento Fridays for Future pedían no comprar en black friday. Este experimento despertó la reacción de economistas que piensan que las soluciones al cambio climático que no permiten el crecimiento económico no son viables de aplicar en el ámbito global. Pero también sonaron voces de respaldo radical.