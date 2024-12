Todos los colombianos estamos invitados a construir el Plan Nacional Decenal de Educación, sin importar la raza, credo, edad, nivel educativo, género, filiación política, estrato socioeconómico, etc. Difícilmente tenemos oportunidades como ésta, de participar en la construcción de una política de Estado que determinará, no solamente el inmediato futuro, la suerte y la integridad de Colombia, sino también un pilar fundamental sobre el cual edificar una verdadera sociedad en Paz.

No hay excusa entonces para no participar, no hay justificación alguna para quejarse en el futuro sobre el estado de la educación si tenemos la posibilidad en nuestras manos de participar ciertamente en la construcción del plan en los siguientes 4 momentos: