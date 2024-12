La recta final del año para el sector de videojuegos estará marcada por la contienda comercial entre Sony y Microsoft, compañías tecnológicas que lanzarán en noviembre sus respectivas consolas: PlayStation 5 y Xbox Series X y S. ¿Cuál es mejor?

Dinero presenta un comparativo entre ambas consolas, relacionando algunas de sus características tecnológicas, precios, novedades de videojuegos y fechas de lanzamiento.

Fecha de lanzamiento

La fecha oficial de lanzamiento de la nueva PlayStation 5 y PlayStation 5 Digital Edition de Sony será el 12 de noviembre en Estados Unidos, Japón, Canadá, México, Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur, mientras en el resto del mundo tendrá lugar el 19 de noviembre.

Entre tanto, Microsoft presentó su consola Xbox Series S, la más pequeña de su historia, el pasado 9 de agosto, mientras que la Xbox Series X, la más ambiciosa de la compañía, será lanzada el 10 de noviembre.

¿Cuánto costarán?

En Colombia, el precio sugerido de la PS5 será de $2.799.900, mientras que la PS5 Digital Edition será de $2.199.900, según reveló la agencia de comunicaciones para PlayStation Colombia.

Por su parte, Xbox Colombia confirmó recientemente que el precio sugerido de la consola Xbox Series S será de $1.499.900, mientras que el valor de la Xbox Series X será de $2.499.900.

Características

Sony presentará en noviembre dos versiones de su nueva consola: la PlayStation 5 y la PlayStation 5 Digital Edition. Según explicó la compañía, los jugadores tendrán la misma experiencia de juego con ambas consolas, además de que ambas tendrán una resolución de 8K y capacidad de 825 gigas.

En cuanto al diseño, la principal diferencia entre ambas es que la versión Digital es un poco más delgada, pues no tiene un puerto de CD. Según medios especializados, a la hora de escoger entre una u otra, todo se limita a si el usuario puede prescindir del lector de discos.

La PlayStation 5 también incorporará un sistema de almacenamiento SSD, un nuevo control DualSense, retroalimentación háptica, gatillos modificables, sonido 3D envolvente y retrocompatibilidad con PlayStation4.

Por su parte, la nueva Xbox Series S de Microsoft es una consola de nueva generación sin disco, que ofrecerá resoluciones de 1440p y 120 fps y latencia ultrabaja. También brindará resolución escalable a 4k, tecnología Ray Tracing, entre otros avances.

Entre tanto, la nueva Xbox Series X tendrá un procesador personalizado que aprovecha las arquitecturas Zen 2 y RDNA 2 de AMD. También contará con una placa base dividida, chasis disipador de calor, cámara de condensación, ventilador silencioso y una tarjeta de expansión de almacenamiento de 1TB.

“El nuevo sistema en un chip (SOC) se ha construido desde cero para potenciar la velocidad y el rendimiento, con 12 teraflops de potencia de procesamiento y compatibilidad con cuatro generaciones de juegos”, señaló recientemente la compañía.

Videojuegos

Entre los videojuegos presentados por Sony para su nueva PlayStation 5 están Spider-Man Miles Morales, Hogwarts Legacy, Call of Duty: Black Ops Cold War, Village Resident Evil, DeathLoop, Devil My Cry 5 Special Edition, Oddworld Soulstorm, Five Nights at Freddy’s, Demond´s Souls, Fortnite, God of War, Batman Arkham Knight, Mortal Kombat X, The last of us, Uncharted 4, Monster Hunter World, Final Fantasy XV, The Last Guardian, entre otros.

Además, Sony ya había revelado en junio otro grupo de videojuegos. Gran Turismo 7, Grand Theft Auto, Hitman III, Ratchet and Clank: Rift Apart, DeathLoop, Stray, Returnal, NBA 2K21, Destruction All Stars, SackBoy: a bog adventure, Godfall, Solar Ash, Kena: Bridge of spirits, Goodbye Volcano High, fueron algunos de los videojuegos anunciados.

Mientras tanto, Microsoft anunció en su portal de noticias que “habrá miles de juegos que abarcarán cuatro generaciones cuando Xbox Series X se lance globalmente en noviembre”.

Entre los más de 50 títulos planeados para este año, a través de las distintas generaciones y totalmente optimizados para la nueva consola, se destacan Assassin‘s Creed Valhalla, Dirt 5, Gears Tactics o Yakuza: Like a Dragon y Watch Dogs: Legion. La compañía también ha dicho que el tan anhelado título Halo Infinite llegará solo en 2021.

En la lista de nuevos juegos desarrollados para Xbox Series X y lanzados con el servicio Xbox Game Pass sobresalen The Medium, Scorn, Tetris Effect: Connected y más. Además, los miembros de Xbox Game Pass Ultimate, agregó, también podrán jugar más de 100 juegos desde la nube en su teléfono o tableta Android.