Por el lado de los sectores los resultados también son sorprendentes. El experto en ciberseguridad señaló que si bien el sector financiero es del que más se suele hacer ruido al momento que sufre un ciberataque, lo cierto es que no hay sector que esté menos expuesto a los delincuentes en la red.

Señala que en el análisis encontraron que en el 2019 el sector financiero sufrió 108 brechas de ciberseguridad, mientras que en sectores como el de la salud sufrieron más de 500 ataques.

“Cuando los ataques ocurren en el sistema de salud generalmente no hay titulares porque es una brecha en la que el impacto no es tan grande para los usuarios finales. Sin embargo, no deja de ser preocupante que esto esté pasando y que las medidas tomadas no sean eficientes”, dijo.

También señala que sectores como el del retail, petrolero, industria y comercio juntos sumaron 644 compromisos. De igual manera, el sector gobierno y academia no están exentos de sufrir ataques cibernéticos.

Un delincuente más ambicioso

Esta situación obedece a que cada vez los ciberdelincuentes son más ambiciosos, enfocan más sus ataques y están más preparados para hacerlos.

Viilladiego explica que hace unos años la estrategia de los ciberdelincuentes era atacar directamente a los usuarios, mientras que hoy el objetivo son las empresas.

En el caso de los bancos, por ejemplo, anteriormente los delincuentes atacaban a los clientes para robarles ciertas sumas de dinero, pero en la actualidad el blanco son directamente las empresas pues ganan más dinero amenazando con hacer pública su información -que pueden ser datos de los clientes hasta secretos industriales- y afectando las operaciones de las mismas.

De acuerdo con el análisis, en promedio a nivel mundial a una compañía le cuesta recuperar su información unos US$3,9 millones y en Latinoamérica US$1,9 millones.

Específicamente en Colombia el dinero que puede llegar a cancelar una compañía para rescatar su información robada por hackers es de entre $32 millones y $160 millones.

“Esta cifra deja concluir que no son las grandes empresas las que están siendo afectadas, sino que son las medianas el principal blanco de los ciberdelincuentes”, indicó Villadiego.

Finalmente, el análisis señala que el coronavirus impulsó los ataques a las compañías dada la vulnerabilidad por el traslado de sus operaciones al trabajo remoto.

De acuerdo con Maria Lobato, CMO de Lumu Technologies, el confinamiento rompió las reglas de ciberseguridad, dado que pocas empresas permitían el teletrabajo y trasladar todos los sistemas de seguridad con los que cuentan las compañías en sus instalaciones tiene una alta complejidad.

“Muchas de las medidas de seguridad se tomaban asumiendo que el colaborador estaba dentro de la oficina. Con la pandemia hubo una serie de dificultades, entre ellas la imposibilidad de proteger 100% los sistemas desde donde trabajan los colaboradores”, afirmó.

Aun así, los expertos señalaron que es un momento clave para reforzar y tomar las medidas necesarias para que las empresas estén realmente blindadas y no sufran los desastres de permitir el ingreso de los ciberdelincuentes a sus sistemas.