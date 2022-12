El senador y presidente del Congreso, Roy Barreras, señaló que, por ahora, hay otras prioridades y agregó que este tipo de decisiones no son por las que los jóvenes marcharon en las calles.

“A mí me parece que hay otras prioridades”, dice presidente del Congreso sobre compra de aviones para la Fuerza Aérea

El anuncio del presidente Gustavo Petro de comprar una flota de aeronaves para reemplazar los aviones Kfir de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) no ha caído bien en la mayor parte de los sectores del país. El mandatario señaló que volar esa flota de aeronaves era un peligro.

El jefe de Estado indicó que la medida que adoptó, en compañía de la cúpula de las Fuerzas Militares, será agradecida por las esposas de los pilotos, al salvaguardar la vida de los uniformados al momento del cumplimiento de misiones.

Sin embargo, desde diferentes sectores, incluso al interior del Pacto Histórico, fuerza política del presidente Petro, han salido a rechazar el hecho de que se le dé prioridad a esta compra justo cuando el país enfrenta fuertes retos económicos.

Uno de los que se refirió al tema fue el senador y presidente del Congreso Roy Barreras, quien señaló que hay otras prioridades y que por lo tanto la compra de aviones no está dentro del “mandato popular” que le dieron las calles a Petro.

“A mí me parece que hay otras prioridades. Me parece que se pueda aplazar esa urgencia. Los jóvenes no marcharon en las calles pidiendo aviones de guerra, sino educación y empleo, pidiendo oportunidades, justicia e inclusión social, ese es nuestro mandato popular”, apuntó el senador, uno de los más fuertes apoyos de Petro en el Capitolio.

Barreras, no obstante, reconoció que la situación en la que se encuentra la flota de aviones de la Fuerza Aérea no es la mejor.

“Conozco los detalles de la fragilidad de nuestra fuerza aérea. Hoy no tenemos una fuerza aérea. Debo recordar que cuando tuvimos los momentos más álgidos y difíciles de la confrontación con Venezuela existía el riesgo, por lo menos imaginario, de un conflicto, pero gracias al restablecimiento de las relaciones con Venezuela, esa urgencia se puede aplazar”, explicó el presidente del Congreso, quien aclaró que estas eran unas opiniones personales.

Y sentenció: “prefiero la inversión en la paz que en aviones militares”.

Curiosamente, las mayores críticas al anuncio del jefe de Estado han venido de sectores cercanos a él, incluso desde su propia familia.

“No estoy de acuerdo con la compra de aviones de combate. Todo para la paz, nada para la guerra”, apuntó Nicolás Petro, hijo del jefe de Estado.

Reversazo

Esta decisión del primer mandatario significa un radical cambió de postura del presidente sobre la compra de aviones de guerra para la Fuerza Aérea, pues en campaña el entonces candidato Petro se había opuesto a la compra de aviones de combate cuando el anuncio lo hizo el expresidente Iván Duque.

Sin embargo, en rueda de prensa, hace varios días, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, indicó que se estaba evaluando la situación de los aviones de combate Kfir y otras aeronaves de la Fuerza Aérea que estarían próximas a cumplir su ciclo de vida y que deben ser reemplazadas.

“Es un tema que se está evaluando sobre las capacidades de la Fuerza Pública. En el equipamiento hay efectivamente una vida útil ya cercana a concluir de varios de estos equipos. Estamos en la evaluación, pero lo que tiene que asegurarse es que no puede disminuir la capacidad que tiene la Fuerza Pública en estos momentos, es un proceso, estamos en esa valoración precisamente, y no solo con los Kfir”, dijo el ministro Velásquez.

Cabe recordar que, en repetidas ocasiones, la Fuerza Aérea les ha dicho a los gobiernos de turno que los aviones Kfir que tiene Colombia están cercanos a cumplir su vida útil, y que máximo podrían estar al aire hasta el año 2023.

De acuerdo con la información que se ha conocido, la Fuerza Aérea ya le entregó al Gobierno un concepto con las características de los aviones por los cuales puede ser reemplazada la flota de los Kfir. Sin embargo, los últimos gobiernos a los que se les ha hecho el requerimiento no han dado un paso adelante con la compra de las aeronaves por el alto costo presupuestal que eso representa.