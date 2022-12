“Nos equivocamos”: el mea culpa de Nicolás Petro por la lista del Pacto Histórico en Congreso donde muchos “llegaron en paracaídas”

La bancada del Pacto Histórico lleva cinco meses de labores en el Congreso de la República. Después de las elecciones del 13 de marzo, tomaron posesión de sus curules el 20 de julio y se distribuyeron en las diferentes comisiones constitucionales.

Desde su llegada se han presentado varias polémicas como la borrachera del senador Álex Flórez en Cartagena; las polémicas declaraciones de Susana Boreal; el intento de ‘democratizar’ los medios de comunicación por parte de toda la bancada y otros hechos por los que han recibido varias críticas.

Sin embargo, HT24 Periodismo, reveló un video del diputado Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, donde lanza duras críticas en contra de la bancada del Pacto Histórico. Sus palabras llaman la atención porque nadie se imaginaba que él las hiciera.

“No quiero profundizar en este asunto pero quiero decirlo porque me nace. Hace mucho no estaba en un evento de este tipo y creo, profundamente, que en las elecciones de Congreso, por lo menos en el departamento del Atlántico, nos equivocamos”, dijo el diputado.

Las declaraciones de Nicolás Petro se hicieron al frente de un centenar de personas donde dijo que debía hacer un “mea culpa” porque muchas personas quedaron por fuera.

“Nos equivocamos, había personas que siempre estuvieron en esta gesta democrática que merecían estar en ese lugar y nos equivocamos, pero bueno la experiencia de la vida es esa y debemos levantarnos para aprender de los errores”.

Por eso, Petro dijo que el Pacto Histórico no se puede equivocar en la selección de candidatos a las alcaldías, gobernaciones, concejos y ediles. “No nos vamos a dejar imponer candidaturas, no vamos a permitir que lleguen personas sin liderazgo y que sean desconocidos. Eso pasó en la lista cerrada, no tenían ni un voto, no tienen trabajo político ni social pero llegaron en paracaídas”.

La bancada del Pacto Histórico en la Cámara de Representantes protagonizó una turbulenta reunión con el presidente Gustavo Petro y algunos ministros. - Foto: david racero-twitter

Agregó: “Esos que llegaron en paracaídas están haciendo acuerdos y reuniones con Alejandro Char”. Sin embargo, no reveló nombres de quiénes son los congresistas del Pacto Histórico que se reúnen con ese clan político de la Costa Caribe.

Petro explicó que todos esos errores no se pueden repetir en las elecciones regionales de 2023 pero tampoco explicó los mecanismos que usará el Pacto Histórico para elegir sus candidatos.

Nicolás Petro, el hijo del presidente Gustavo Petro, perdió las elecciones a la gobernación del Atlántico hace tres años frente a Elsa Noguera, la actual mandataria de ese departamento.

Sin embargo, este jueves 15 de diciembre, las mayorías de los magistrados del Consejo Nacional Electoral decidieron sancionarlo “por el manejo parcial de la cuenta única bancaria que maneja los recursos de ingresos y gastos de la campaña a la gobernación del Atlántico”.

SEMANA conoció que la sanción contra el hijo del jefe de Estado es de 14 millones 900 mil pesos que el hoy diputado del Atlántico deberá pagar apenas sea notificado de la decisión electoral.

A Petro lo empezaron a investigar en el CNE el 28 de diciembre de 2020, cuando el Fondo Nacional de Financiación Política del Consejo Nacional Electoral remitió un informe donde pidió investigar la presunta infracción contra Nicolás Petro en su campaña avalada por el Partido Colombia Humana-UP, Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais), y el Partido Alianza Verde.

“Una vez revisados y observado los informes de ingresos y gastos consolidados de las campañas relacionadas a continuación de las listas avaladas por los partidos para las elecciones del 27 de octubre de 2019, informamos que se evidencia una presunta violación del Artículo 25 de la Ley 1475 de 2011″, reportó, en su momento, el Fondo Nacional de Financiación.

Recordó que dicha ley ordena que los recursos en dinero en las campañas “se recibirán en una cuenta única que el gerente abrirá en una entidad financiera legalmente autorizada, quien podrá igualmente, bajo su responsabilidad, abrir las subcuentas que considere (...)”, añadió.

Informó que a la campaña de Nicolás Petro ingresaron 175 millones 879 mil pesos. Sin embargo, después de examinar las pruebas, se confirmó que de los más de 175 millones, en la cuenta de Bancolombia, que abrió el 8 de agosto de 2019 y cerró el 31 de octubre del mismo mes, solo manejó un millón de pesos. “Quiere decir que se dejaron de manejar a través de la cuenta única bancaria más de 174 millones de pesos”, dijo el tribunal.

El 13 de abril de 2021 el Consejo Nacional Electoral abrió indagación preliminar y se solicitaron algunas pruebas. Y el 18 de agosto de 2022, 11 días después de posesionado Gustavo Petro, el CNE formuló pliego de cargos contra Nicolás Petro.

SEMANA estableció que después de adelantar la investigación, el Consejo Nacional Electoral “reprochó el deber de manejar la totalidad de los recursos de la campaña a través de una cuenta única bancaria, de conformidad con la información remitida por el Fondo Nacional de Financiación Política”. Por esta razón, el tribunal decidió sancionar al hoy diputado.

El magistrado ponente fue Alfonso Campo Martínez.