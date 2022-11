“A mí no me amenace, usted se dejó embaucar”: sigue el fuerte contrapunteo entre Catherine Juvinao y Gustavo Bolívar

En las últimas horas los congresistas Catherine Juvinao de la Alianza Verde y Gustavo Bolívar del Pacto Histórico han sostenido un fuerte enfrentamiento por cuenta de la reforma al Código Electoral.

Juvinao le contestó a Bolívar compartiendo un video en el que el senador petrista invitaba a respaldar el Código Electoral hace un par de años. “Senador Gustavo Bolívar: a mí no me amenace, yo les hice una pregunta. Y usted sí que no aprende de sus errores: en 2020 se dejó embaucar de Vega, lo defendió y ya vio cómo salió de mal ese Código. ¿Ahora lo vuelve a apoyar? Analice bien quién esta perdiendo el respeto aquí”, aseguró la congresista.

Senador @GustavoBolivar: a mi no me amenace, yo les hice una pregunta. Y usted sí que no aprende de sus errores: en 2020 se dejó embaucar de Vega, lo defendió y ya vio cómo salió de mal ese código. ¿Ahora lo vuelve a apoyar? Analice bien quién esta perdiendo el respeto aquí. pic.twitter.com/94V53aLPoe — Cathy Juvinao 🏛🇨🇴 (@CathyJuvinao) November 24, 2022

En el video, Bolívar llama al registrador Alexander Vega para que le cuente a sus seguidores por qué deberían apoyar la reforma al Código Electoral que se presentó en el gobierno anterior. Allí, el registrador aseguró que el proyecto pasaría a revisión de la Corte Constitucional, donde se terminó hundiendo y por eso se está volviendo a tramitar. “Es para brindar garantías en el 2022″, afirmó en ese entonces Vega.

Una de las grandes preocupaciones de Bolívar eran los tiempos para la licitación del software que supuestamente brindaría mayor transparencia a las pasadas elecciones. “Estamos para aprobar el software propio de la Registraduría, auditable para todas las fuerzas políticas para la elección presidencial del 2022 que es una solicitud de la Colombia Humana”, aseguró Vega.

Sin embargo, llegó el día de las elecciones y no se logró tener un nuevo Código y el software fue uno de los temas más criticados por todos los sectores en medio de las pasadas elecciones. Algunos reclamaron porque aparecieron votos para unos partidos, mientras que otros perdieron curules.

Una de las críticas de Juvinao es que Vega habría logrado el apoyo de los gobiernos de turno, más allá de las diferencias ideológicas. “Yo sí tengo que reconocer que Alex Vega es un tipo muy hábil. Primero logró que Duque y el uribismo le apoyaran todo: Código Electoral 2020, ampliación de la planta, más presupuesto. Y ahora logró también que el presidente Petro (que antes lo criticó) lo apoye. Impresionante”, dijo la congresista de la Alianza Verde.

Bolívar también le ha respondido a Juvinao y le pidió que si tiene pruebas de que el Pacto Histórico le debe favores al registrador Vega, las presente. “Solo probamos que nos iban a robar 4 curules y las recuperamos. Si no presenta pruebas, le exigimos retractarse de esa calumnia que le hace juego a la derecha o pierde todo respeto”, aseguró Bolívar.

En días pasados, Bolívar había dicho que “no ha llevado hojas de vida al registrador”, eso, en medio de las denuncias de Germán Córdoba, director de Cambio Radical, acerca de un supuesto clientelismo en la Registraduría por parte de todos los sectores políticos, incluido su partido.

El proyecto del nuevo Código Electoral ha sufrido varios tropiezos. El ministro del Interior, Alfonso Prada, lo ha defendido y le puso mensaje de urgencia, con el mismo argumento que se hizo hace dos años: que estará listo para las próximas elecciones, en este caso las regionales del 2023. Aunque en los últimos días reconoció que se le puede dar un compás de espera a la discusión.

Sin embargo, además de Juvinao, otros congresistas de bancadas cercanas a la Casa de Nariño han expresado su inconformidad con el articulado. Incluso, desde el Pacto Histórico han mostrado reparos. El representante Alirio Uribe, ponente de la iniciativa, alertó que se habrían modificado más de 100 artículos de la propuesta inicial y que algunos podrían ir en contravía de las tesis del Pacto Histórico.

Igualmente, otras instituciones han expresado su preocupación de que este nuevo Código empiece a regir a partir del 2023. La Misión de Observación Electoral aseguró que no están de acuerdo con que se vaya a implementar el próximo año.

“Bajo ninguna circunstancia puede pensarse que este Código Electoral se implementará para las elecciones de 2023. Estas elecciones ya vienen en curso. El hecho de que se apruebe un texto que reforma los distintos procedimientos cuando ya se está adelantando el calendario electoral, lo que va a terminar generando es incertidumbre y una falta de determinación sobre las reglas que tendría el proceso”, aseguró Camilo Mancera, coordinador de Justicia Electoral de la MOE, en una de las audiencias del proyecto.