Gobierno está dispuesto, si es necesario, a darle una espera al Código Electoral; sigue la polémica en el Capitolio por normas para votar en las elecciones

El ministro del Interior, Alfonso Prada, anunció este miércoles que, si es necesario, el Gobierno nacional está dispuesto a “levantar el privilegio de prioridad que genera el mensaje de urgencia” para el proyecto de ley que moderniza el Código Electoral. En otras palabras, a darle una espera al trámite de la iniciativa legislativa hasta que no haya “consenso” suficiente alrededor de su contenido.

El anuncio del jefe de la cartera política se dio ante las voces que pidieron aplazar el primer debate de la iniciativa, previsto en las comisiones primeras de Senado y Cámara y que, según algunos sectores, se realizaría este mismo jueves.

Según Prada, “había una propuesta para hacer mañana (jueves) el debate del Código Electoral y consideramos inoportuno acelerarlo”. El ministro manifestó que podrían haber “cinco o seis días” para discutir con las fuerzas políticas el texto final de ponencia y entrar al primer debate de la iniciativa “la semana entrante”.

Celebramos que el Ministro del Interior @alfonsoprada haya acogido nuestros reclamos frente a debatir y votar el #CódigoElectoral mañana.



Ojalá se retire el mensaje de urgencia para dar un debate detallado y sin afán de uno de los temas más importantes para nuestra democracia. pic.twitter.com/BZ0zGqgBHh — Juan Carlos Losada (@JuanKarloslos) November 23, 2022

“Nosotros vamos a trabajar con los ponentes todo el fin de semana. Yo estoy listo. Y vamos a intentar llegar con una ponencia lo más consensuada posible la semana entrante. Si no logramos consensos, si no logramos claridad absoluta, no tenemos ningún, óiganlo bien, ningún problema en levantar el privilegio de prioridad que genera el mensaje de urgencia, porque no se trata de eso. No vamos a soslayar el debate. No vamos a pupitrear un código de la importancia de este”, afirmó el funcionario.

Lo dicho por el Ministro se traduce en que el Gobierno nacional parece estar dispuesto a darle un compás de espera al proyecto del Código Electoral para tratar de consensuar posiciones y darles respuesta a las inquietudes de diferentes sectores. Si esto no es posible, el Ejecutivo estaría dispuesto a frenar la urgencia en el trámite de la iniciativa y darle el debate que requiere un proyecto de esta naturaleza.

La primera consecuencia de esta decisión, en caso de darse, es que las nuevas normas no se aplicarían para las elecciones regionales del próximo año, como lo piden algunos sectores políticos, incluido el Gobierno nacional.

El proyecto de ley que moderniza el Código Electoral y fija nuevas condiciones para votar en las elecciones ha tenido críticas de diferentes sectores políticos, incluidos los aliados del gobierno del presidente Gustavo Petro.

En las últimas semanas se ha venido conociendo la inclusión de varios artículos que, al parecer, estarían transfigurando la esencia del texto original. Esto, precisamente, fue una de las quejas de los representantes a la Cámara por el Pacto Histórico en una reunión con el propio presidente Petro, este martes, en la Casa de Nariño.

Los congresistas le entregaron al mandatario una carta en la que afirman que “con preocupación” evidenciaron “que el proyecto de reforma al Código Electoral, presentado por el Gobierno nacional y tramitado con moción de urgencia” no “es el mismo que se tramitó en la anterior legislatura, dado que se le introdujeron varios cambios y se le adicionaron más de 100 artículos”.

#Atención: Tomo distancia del Código Electoral. Por riesgo de inconstitucionalidad y propuestas que afectan las garantías de participación, transparencia y fortalecimiento de la democracia, planteo 7 aspectos prioritarios a tener en cuenta.



Ver en vivo: https://t.co/SfCrCaIDY4 pic.twitter.com/MbykxUVn2S — Alirio Uribe Muñoz (@AlirioUribeMuoz) November 23, 2022

Con “moción de urgencia” los congresistas se refieren al mensaje de urgencia que envió el Ejecutivo hace algunas semanas y que permite que el proyecto de ley comience su tránsito legislativo por las comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara.

Una de las principales modificaciones que advirtieron los petristas fue la inclusión de artículos sobre el registro civil, con lo que, para ellos, el nuevo Código Electoral no estaría “articulado de manera coherente con la reforma política que se está tramitando y no se sabe si estará en consonancia con la reforma a la arquitectura electoral” del país.

“Y sobre todo nos preocupa que no responde completamente a lo señalado en el programa de gobierno para resolver las necesidades de cambio en la gestión de las elecciones”, reza la comunicación que le entregaron los congresistas oficialistas al mandatario.

Esta posición se suma a la del representante a la Cámara por el Partido Liberal Juan Carlos Losada, quien este miércoles en la mañana le pidió al Gobierno nacional retirar el mensaje de urgencia a la iniciativa, lo que permitiría un trámite holgado y una discusión profunda de los temas que contiene.

“Creemos que el Código Electoral no debe ser discutido este jueves ni debe tener mensaje de urgencia. En esto nos sumamos al llamado que hacen los senadores Humberto de Calle, Jota Pe Hernández y Ariel Ávila. Creemos que la discusión se debe trasladar a la siguiente semana, puesto que es absolutamente imposible leer trescientos setenta y tantos artículos que tiene en menos de 24 horas”, afirmó Losada, quien insistió en la necesidad de una “posición responsable” sobre el proyecto.

Losada fue uno de los que celebró el anuncio del ministro Prada. “Ojalá se retire el mensaje de urgencia para dar un debate detallado y sin afán de uno de los temas más importantes para nuestra democracia”, manifestó el congresista liberal.