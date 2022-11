Director de Cambio Radical confesó que fumó marihuana. ¿Cómo le fue? Esta es su historia

En momentos en que hay varios proyectos en el Congreso que buscan que el cannabis para uso adulto sea regulado en el país, algo que apoya el Gobierno nacional, el director de Cambio Radical, Germán Córdoba, le confesó a SEMANA que en su juventud fumó marihuana.

“Sí, en mi juventud yo probé la marihuana”, le dijo Córdoba a esta revista, y agregó: “No me fue mal, porque no me quedé enganchado, pero ningún vicio es bueno, ni el cigarrillo, ni el trago, ni la marihuana, ni la grasa. Ningún vicio es bueno”.

La confesión de Córdoba se produjo el mismo día que la Comisión Primera del Senado le dio el tercero de ocho debates al proyecto de acto legislativo que busca regular el uso del cannabis para adultos. Hasta el momento, esta hierba se permite en el país, pero solo para usos medicinales.

Germán Córdoba, director de Cambio Radical. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

En este sentido, Córdoba afirmó que, “en lo personal, creo que se debe regular y se debe despenalizar el consumo del cannabis. Estados Unidos lo ha hecho desde hace muchísimos años. Esta penalización nuestra es hija de la que se promovió en los años setenta por el expresidente Nixon en ese país y allá ya lo han regularizado y legalizado y aquí seguimos matándonos”.

Advirtió, eso sí, que “dentro de la regulación debe estar todo el componente de atención a quienes lastimosamente padecen esa adicción”.

“Aclaro que esta posición es mía personalmente. En la bancada hemos hablado del tema, lo hemos discutido y la gran mayoría de los congresistas no está de acuerdo”, aseguró el dirigente del Cambio Radical.

Precisamente sobre el proyecto para regular el uso de la marihuana para adultos, el ministro del Interior, Alfonso Prada, se mostró optimista y calificó el avance de la iniciativa como algo “histórico” en el país.

“Nunca antes estos proyectos habían llegado tan lejos y estamos muy cerca de que sean leyes de la República o reformas constitucionales”, afirmó el funcionario, quien destacó que “temas como este del consumo recreativo de cannabis” le dan la posibilidad a Colombia de que “tenga, en la producción de marihuana, una fuente de vida digna para los campesinos y que mueva la economía”.

“Ya la tienen en Europa países como España, donde ya se tiene un control pleno en tiendas. Lo propio en varios estados de Estados Unidos, y en muchos estados del mundo. Colombia está rezagada frente a la necesidad de reglamentar toda esta producción y tener la posibilidad de cultivar y producir legalmente, no como una droga prohibida, sino más bien controlada por el Estado”, afirmó el ministro Prada.

Y añadió que este camino de la regulación al uso de marihuana en adultos “va a ser, con absoluta seguridad, una de las fuentes de ingreso más importantes para el pueblo, los campesinos y para el erario público”.

Acabamos de aprobar en la Comisión @PrimeraSenado el acto legislativo que busca regularizar el #CannabisDeUsoAdulto. Por primera vez esta iniciativa pasa a 4to debate. Colombia avanza en una nueva política de drogas. #EsHoraDeRegular @JuanKarloslos



🗳️Sí 11

🗳️No 4 pic.twitter.com/5YKQSkrSHQ — María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) November 22, 2022

Congresistas como Juan Carlos Losada, representante a la Cámara por el Partido Liberal y uno de los impulsores del proyecto de acto legislativo, celebró su avance. “Es un día muy feliz porque seguimos avanzando en este proyecto”, afirmó el legislador.

Y la senadora por el Pacto Histórico María José Pizarro, otra de sus promotoras, afirmó: “Sabemos que es un tema complejo, de múltiples debates, pero empieza a existir también una apertura mental en el Congreso con la necesidad de regular situaciones que, además, son un vaivén y un caos jurídico para la ciudadanía y para el país”, afirmó la congresista.

“El cannabis es una de las sustancias psicoactivas menos adictivas y que menos daño produce. Por el contrario, sustancias legales como el tabaco mata hasta a la mitad de las personas que lo consumen”, agregó la congresista de la plataforma que acompaña al presidente Gustavo Petro.

Superado este tercer debate, la iniciativa debe pasar a su cuarta discusión en la plenaria del Senado, la cual debe cumplirse antes del próximo 16 de diciembre. Y, en caso de que la supere, deberá pasar por cuatro debates más entre el 16 de marzo y el 20 de junio del próximo año para quedar en la Constitución Política.