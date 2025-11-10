Durante la nueva imputación de cargos contra Nicolás Petro Burgos, la Fiscalía General reveló que en septiembre de 2022 el entonces diputado por el Atlántico sostuvo varias reuniones clave con funcionarios del Gobierno de su padre, Gustavo Petro.

En estas, Petro Burgos buscó garantizar la entrega de los denominados “cupos indicativos” en los Ministerios del Interior y de Transporte. Como si fuera poco, intentó que se realizaran nombramientos en cargos de suma importancia en la Dian.

Así fue la narración de la fiscal frente a estos hechos registrados pocas semanas después de la posesión de Gustavo Petro como Presidente de la República. Estos encuentros se habrían realizado, sin justificación alguna, en la ciudad de Bogotá.

Así fueron las reuniones en 2022 entre Nicolás Petro Burgos y los entonces ministros del Interior, Alfonso Prada, y de Transporte, Guillermo Reyes. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/RUCYe1Ut7N — Revista Semana (@RevistaSemana) November 10, 2025

“Es así como el 27 de septiembre de 2022 usted, señor Nicolás Petro, ejerciendo sus influencias políticas, se reunió con un funcionario del Gobierno Nacional, Alfonso Prada, obteniendo así cupos dentro del Gobierno Nacional. Así, usted le solicitó a su esposa Daysuris Vásquez que le informara sobre algún abogado que esta quisiera ayudar”, narró la delegada del ente investigador.

“Esto debido a que Hernando Alfonso Prada Gil, ministro del Interior desde el 7 de agosto 2022 al 26 de abril de 2023, le habría dado diez cupos distribuyéndolos en tres, distribuyéndolos así. Tres para Ciénaga, uno para ayudar a su señora madre, uno para Daysuris y cinco para el tema político de Barranquilla”, añadió.

“De esta oferta le manifiesta a Daysuris Vásquez, ‘¿cómo se repartirían esos cupos?’ ‘¿Y quiénes le darían esas ayudas para esos cupos?’ Es así como se refiere al señor Máximo José Noriega (...) ¿Quién le haría cinco cupos? Usted, Nicolás Fernando Petro Burgos tendría tres en Ciénaga que sería la ayuda para su señora madre”, complementó la fiscal.

Otros cupos serían para el esposo de la prima de Nicolás Petro Burgos y uno para Laura Ojeda Estupiñán, quien para ese momento era una amiga muy cercana a Day Vásquez.

Nicolás Petro Burgos se apropió de 111 millones de pesos por su “gestión” en la celebración irregular de dos contratos con la Gobernación del Atlántico, según la Fiscalía General. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/dXTwPuSdsP — Revista Semana (@RevistaSemana) November 10, 2025

“Solicita a su esposa (es decir Day Vásquez) que le allegue la hoja de vida de la señora Laura Andrea Ojeda Estupiñán para que trabaje en el Ministerio del Interior o en la Defensoría Pública. Así, la señora Vásquez Castro le envía la hoja de vida de la señora Ojeda Estupiñán”, aclaró la fiscal del caso.

“En esa repartición, usted también ayudaría a la tía de una persona denominada Mayra, a quien la metería en la Superintendencia de Notaría y Registro donde estaba seguro le pedirían más abogados”, reconoció la fiscal.

Las reuniones con Ministros

En otro de los apartes de la imputación, se señaló que Nicolás Petro Burgos, aprovechándose de sus influencias y cargo, buscó una reunión privada con el entonces ministro de Transporte, Guillermo Reyes González,

“Usted, señor Nicolás Fernando Burgos, en compañía de otra persona, acudió a una reunión con el director de la Dian, en ese entonces, el señor Luis Carlos Reyes, el día 15 de julio 2022, a quien le habría solicitado la la Dirección de Impuestos, Dirección de la DIH en Barranquilla y Dirección de la Dian en Cartagena”, enfatizó.

La Corte Suprema ordenó la extracción de los chats del celular del exdirector de la Dian Luis Carlos Reyes; ahí quedaron en evidencia las solicitudes burocráticas de congresistas y altos funcionarios. | Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA/ JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

“Todo ello para llegar al acontecer fáctico, acostumbrado por usted, señor Nicolás Fernando Burgos, en el cual se pudo evidenciar que en el mes de junio de 2022 tras una reunión en el edificio Miró, en la carrera 57-79, piso 10, en el cual usted habría participado, obtuvo dineros los cuales como usted le manifestó a su esposa Daysuris Vásquez debía sacar ese dinero urgentemente habiendo buscado a terceros para que lo colaboraran en esa labor”.