SEMANA revela las tensiones entre Álvaro Leyva y Carlos Ramón González cuando Petro se perdió en París: “¿Dónde está ese tipo? Lo traigo en el hombro y lo monto en el avión”

La comitiva se quedó esperando, los pilotos de la Fuerza Aérea Colombiana, la prensa, entre otros, quedaron desprogramados y sin saber qué hacer. El avión no podía despegar sin el Jefe de Estado.

En la residencia de la Embajada de Colombia en Francia, donde se hospedaron Leyva y los demás funcionarios del Gobierno, se generó la mayor tensión, según conoció SEMANA . Una fuente de alto nivel le dijo a este medio que Leyva no ocultó su molestia por la desaparición de Petro.

“No lo sé, no lo sé”, respondió González mientras le enviaba mensajes al presidente Petro sin obtener respuesta. “No tengo idea dónde está, yo estoy desesperado”, siguió respondiendo Carlos Ramón González. Mientras tanto —añadió la fuente—, Alfonso Prada, visiblemente angustiado, les dijo a sus compañeros: “Esto es un escándalo”.

Los momentos fueron tensos y acalorados entre los funcionarios de Petro porque todos querían noticias de su jefe. Leyva, el más experimentado de la comitiva, buscaba respuestas. En sus años de vida pública no había presenciado una desaparición igual por parte de un presidente.

“Díganme dónde está. Tiene que haber alguien de seguridad. No me vayan a decir que el sitio donde está el presidente no lo va a conocer seguridad nacional o la inteligencia francesa. Tienen que saberlo todo”, reclamó Leyva, según narró la fuente.