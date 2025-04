El excanciller Álvaro Leyva abrió una caja de Pandora del gobierno de Gustavo Petro. Desde hace varios meses se había especulado sobre los posibles problemas relacionados con las adicciones del mandatario, pero hasta ahora no había ninguna certeza. Sin embargo, las palabras de Leyva fueron contundentes.

No se trata de la primera vez que Leyva se va en contra de Petro, a pesar de que ha sido la más determinante. Estas son las siete veces en las que Leyva ha cuestionado al mandatario desde que salió del Gobierno.

1. “El problema de la drogadicción”

“Uno de ellos, la ocasión en que usted se desapareció dos días en París durante una visita oficial. Como si la inteligencia francesa fuera incompetente como para no haber conocido su paradero. Momentos embarazosos para mí como persona y como su canciller. Y mucho más cuando supe en dónde había estado. Me apena decirlo hoy —tarde ciertamente—, pero por esa época ya tenia conocimiento de episodios suyos de similar comportamiento", dijo Leyva.

2. “Efectos dañinos de los estupefacientes”

La más reciente crítica previa a la carta también había sugerido que el presidente Petro consume alguna sustancia. Leyva, aunque no lo dijo con nombre propio, habló de la persona con más poder del país en estos momentos.

3. “Descomposición”

En otra de las críticas que hizo Leyva a Petro, el excanciller mostró su molestia porque no había vuelto a tener comunicación con el mandatario. “Con el señor presidente hace meses no me comunico. Imposible tener interlocución con él”, afirmó.