Las tres personas que “tienen secuestrado” al presidente Gustavo Petro, según Álvaro Leyva

Lo que sí agregó fue el calvario que vivían algunos ministros para entablar un diálogo con el primer mandatario: “Me di cuenta prontamente de que usted no hablaba recurrentemente con sus ministros , casi nunca. Encontré que su círculo de confianza era bien reducido. Entre ministros lo comentábamos. Yo, el mayor, me convertí en escucha de varios”.

El presidente Gustavo Petro no tardó en responder a esta carta, en donde también Leyva dijo que pudo confirmar en un viaje a Francia que él “tenía el problema de la drogadicción”: “La única manera para que la prensa publique cartas es insultándome. No solo habla mal del escritor, sino de la prensa. ¿Es que París no tiene parques, museos, librerías, más interesantes que el escritor, para pasar dos días? Casi todo en París es más interesante. ¿Es que acaso no tengo hijas y nietas París, muchísimo más interesantes que el escritor?”.