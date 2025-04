Álvaro Leyva revive el debate sobre la salud del presidente Gustavo Petro: “Soledad, ansiedad, depresión y otras manifestaciones de difícil superación”

El excanciller Álvaro Leyva le dio un portazo al presidente Gustavo Petro y rompió relaciones con la Casa de Nariño. Este miércoles 23 de abril, el exdiplomático no lo dijo abiertamente, pero la carta que le envió al Jefe de Estado el 19 de abril de 2025, sin duda, lo pone en un escenario de difícil retorno con el primer mandatario.

El tema no es de poca monta. En varias oportunidades, opositores al presidente han intentado relacionarlo con el consumo de drogas, pero él lo ha negado tajantemente.

No obstante, en esta oportunidad, fue Álvaro Leyva, su excanciller, el primer funcionario que nombró el 7 de agosto de 2022, quien desnudó el supuesto secreto del primer mandatario.

“Sus desapariciones, llegadas tarde, inaceptables incumplimientos, viajes carentes de sentido, frases incoherentes, cuestionadas compañías se han registrado y se siguen registrando, presidente. Bien se sabe que ha caído usted en muy frecuentes tiempos de soledad, ansiedad, depresión y otras manifestaciones de difícil superación, algunas de alto riesgo. Todo conocido por bocas muy cercanas a usted que lo quieren, lo estiman, que se sienten vinculadas en lo personal pero que no saben que hacer. Conocen y conocen, pero su desconcierto por sentirse impotentes, los apabulla”, escribió Leyva en la carta que fechó el 19 de abril de 2025.

Recordemos que ante las desapariciones constantes del presidente al comienzo de su Gobierno, los partidos Centro Democrático y Cambio Radical radicaron una proposición con la que se buscó someter a exámenes médicos al presidente y a sus sucesores. No obstante, fue el entonces presidente del Senado, Iván Name, involucrado en el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, quien no puso en consideración la propuesta.