Ciudadanas, ciudadanos Me permito darles a conocer la carta que hice llegar ayer 22 de abril del año en curso, al señor Presidente de la República, doctor Gustavo Petro Urrego. Incluyo el sello comprobante de recibo en la Presidencia, hora 1:52 p.m. pic.twitter.com/5xm7QHwuKy

“Yo nunca le fallé presidente. Me la jugué entera por usted y la causa. Ni un solo reclamo me puede hacer. Más, sin embargo, fueron surgiendo discrepancias y hechos de fondo que me fueron alejando”, narró Leyva.