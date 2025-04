El excanciller Álvaro Leyva dice que Armando Benedetti “es un enfermo” y que Laura Sarabia “satisfacía algunas necesidades personales de Petro”

En la carta de este lunes habla de una relación de Petro con las drogas, pero va más allá, dice que nunca logró consolidar la política exterior de Estado porque la comunicación con el presidente no fue fácil y se fue lanza en ristre contra la hoy canciller, Laura Sarabia, y el ministro del Interior, Armando Benedetti.

“Me sorprendió desde un comienzo que no nos pudiéramos sentar en ningún momento para trazar la política exterior del Estado. Cuando iba a buscarlo, presidente, la señora Laura Sarabia, conocida de autos, me hacía esperar por horas con la excusa de que usted, eventualmente, me recibiría. Tantas veces ocurrió lo mismo que finalmente comprendí que ella era la dueña de su tiempo, de algunos quehaceres suyos y que, además, le satisfacía algunas necesidades personales”, escribió Leyva.