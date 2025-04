El excanciller Álvaro Leyva confirmó que hoy enviará una carta a Petro que promete ser polémica: “Recibí una que otra amenaza, pero estoy curado de espantos”

“En un mensaje del pasado 10 de abril divulgado en X antes Twitter y por diversas redes sociales anuncié que en Semana Santa le enviaría una carta al Presidente Gustavo Petro. Se me fue corriendo el momento previsto para remitirla dado que su contenido requería ser tratado con sumo cuidado. Con cabal tino. Llegué a la conclusión entonces de que a quién le servían los días santos para reflexionar era a quién hoy escribe una vez más. Pensé con detenimiento no solo en lo que significaba lo que iba a ponerle de presente en blanco y negro al Jefe de Estado, sino en las implicaciones que la materia podría tener para él como destinatario y desde luego para el país entero”, contó Leyva.

Y añadió: “Los trinos o mensajes X referidos fueron considerados por muchos lectores como enigmáticos o en exceso crípticos. Otros recibieron los textos como la antesala de algo que debía rechazarse de forma anticipada. Así, las críticas se dejaron sentir. Unas buenas y otras malas. Recibí una que otra amenaza, pero por fortuna a mi edad estoy curado de espantos. En cuanto a las bárbaras calificaciones de que fui objeto, me resbalaron. Me trajeron a la memoria las sabias palabras de Tomás de Kempis: ‘No soy más porque me alaben ni menos porque me vituperen. Lo que soy ante el Señor eso soy y nada más’”.