Álvaro Leyva atacó nuevamente a Petro, preguntó por un incidente de Armando Benedetti “con un dóberman” y habló de “tontos” en el cuerpo diplomático

“Creí en el discurso de Gustavo Petro candidato. Por esto le acepté el Ministerio de Relaciones Exteriores. Desde la Constituyente del 91 no ejercía función pública alguna. Le agradecí que hubiera pensado en mí para tan alto cargo. Y lo reitero. Pero por circunstancias por él conocidas, las ilusiones que me colmaron al inicio se fueron desvaneciendo. Hoy solo me queda uno que otro recuerdo grato”, contó.

“En nada más. No puedo ser inferior. ¿Ocultar?, ¿no ocultar? Ya lo he dicho: aprendí del filósofo español ampliamente reconocido Antonio Millán-Puelles —amigo personal de cercano trato— que en algunos momentos se debe recurrir a una ‘prudente ocultación de la verdad’ para no ofender, para evitar daños. Pero que mutatio materiae, en el caso que nos ocupa, al verse afectado el bien común, es pertinente dejar de lado esa ‘prudente ocultación de la verdad’. No se piense que no es difícil referirme a ciertas circunstancias para ir aproximando el centro del meollo”, dijo.